"¿Me das tantito?": La frase clave que un hombre habría usado para simular el suicidio de su exnovia

Los medios mexicanos revelaron los mensajes que habría escrito Allan Gil, el presunto femicida de Ana María Serrano, para simular el suicidio de la joven, sobrina de un exministro colombiano.

Mientras tanto, la Justicia de ese país ratificó la medida de prisión preventiva contra Gil por presuntamente haber asfixiado a la joven estudiante de Medicina hasta causarle la muerte.

Como parte de este caso que ha conmovido a la población, la Fiscalía general del Estado de México informó en un comunicado que había imputado al exnovio de la víctima, que tiene 18 años de edad.

#AProceso. La #FiscalíaEdoméx obtuvo vinculación a proceso de Allan “N”, tras acreditar su posible intervención en un feminicidio registrado en #Atizapán el pasado 12 de septiembre. https://t.co/5uRWek051mpic.twitter.com/IjXB3hfIUO — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 20, 2023

El ente acusador acreditó su "posible intervención en el feminicidio" de la estudiante, que también tenía 18 años, y que era sobrina del exministro de Hacienda y Comercio colombiano, José Manuel Restrepo.

¿Qué ocurrió?

Según la Fiscalía, la muerte de Serrano ocurrió el pasado 12 de septiembre, en el interior de la residencia donde vivía con sus padres, en el Fraccionamiento Condado de Sayavedra, municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Cuatro días después, el 16 de septiembre, Gil fue detenido en una acción conjunta de la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional (GN) y la Policía Municipal de Malinalco.

El Ministerio Público supone que Gil habría asfixiado a la víctima para luego huir en un vehículo. Actualmente, el presunto femicida se encuentra retenido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, en esa entidad mexicana.

El último chat

El periodista Carlos Jiménez publicó en la plataforma X una captura de pantalla del chat que habría tenido la madre de Serrano, Ximena Céspedes, con el victimario de la joven, quien intentó hacerse pasar por su hija.

En la conversación, Céspedes le pregunta a su hija si está en línea y, minutos después, obtiene una respuesta que la deja con muchas dudas: "¿Me das tantito?".

Esa expresión mexicana –que en ese contexto se habría usado para pedir unos minutos antes de responder– le hizo sospechar a Céspedes que no estaba hablando con su hija.

Posteriormente, aparecieron otros mensajes en los que se lee: "La razón por la que no te contesté es porque ya no me gusta estar sola. Ya no puedo vivir así. Ya no quiero. Adiós, ma. Despídete de papá por mí. Los quiero".

"YA NO ME GUSTA ESTAR SOLA"Son los mensajes q mandó Alan Gil a la mamá de Ana María, fingiendo ser ella.Acababa de matarla y acomodaba todo para fingir un suicidio.Así llegó ese día a @GobAtizapan@PoliciaAtizapan y @FiscaliaEdomex lo descubrieron.Detalles en #C4EnAlertapic.twitter.com/dNOZWabntU — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 20, 2023

Otras pruebas

En las imágenes difundidas por el periodista mexicano también aparece el presunto femicida a bordo de un auto y caminando a las afueras de la vivienda de Serrano.

Según El Universal, la trabajadora doméstica de esa familia afirmó que el joven le había preguntado por Serrano y, al enterarse de que no estaba en casa, habría dicho que volvería más tarde con un regalo. Esto preocupó a la empleada, que se comunicó con Céspedes.

La madre de Serrano le escribió a su hija para corroborar que todo estuviera bien y ahí recibió los mensajes que encendieron su alarma.

Los padres de la víctima se encontraban de viaje en Roma (Italia), por lo que le pidieron a un vecino que fuera a la casa para ver que ocurría. Al entrar, esa persona encontró a joven sin vida.

¿Cuáles son los detalles de la investigación?

La Justicia mexicana abordará la investigación con perspectiva de género debido a que ha recabado datos y pruebas que señalan que hubo antecedentes de violencia contra la mujer, por lo que la investigación se lleva bajo el protocolo de feminicidio.

El pasado martes, el Ministerio Público aportó elementos de prueba que permitirán iniciar el proceso legal contra Gil. Además, estableció un plazo de tres meses para cerrar la investigación complementaria y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada.