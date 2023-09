Alemania puede convertirse en el "hombre enfermo de Europa", advierte el Deutsche Bank

Alemania corre el riesgo de convertirse en el "hombre enfermo de Europa" si no resuelve determinados problemas estructurales que "contiene nuestra economía y evita que desarrolle su gran potencial", afirmó este miércoles el director ejecutivo del Deutsche Bank, Christian Sewing, en la Cumbre de Bancos organizada por el periódico Handelsblatt.

Entre estos problemas, Sewing destacó los elevados costos de energía, retrasos en la digitalización, ferrocarriles obsoletos, déficit de trabajadores cualificados, demasiada burocracia y procesos de aprobación largos. Según el banquero, hay un amplio consenso sobre qué reformas deben ser aplicadas para remediarlos.

Además, advirtió que Europa puede perder su autonomía financiera a favor de EE.UU., por lo que necesita un sistema financiero más eficaz y competitivo a nivel mundial. "Aún no hay ni un puñado de bancos europeos que sean competitivos a escala global. Y estos bancos también siguen rezagados de los líderes globales del mercado", señaló.

De acuerdo con Sewing, "la economía europea no tiene que ser bastante dependiente de los bancos no europeos" por la creciente competencia global y la formación de bloques. No obstante, aseveró que Europa, y Alemania en particular, todavía van "por detrás de la competencia internacional".