Bloomberg: Tribunal de EE.UU. ordena a PDVSA pagar deuda por 348 millones de dólares

Un tribunal federal de apelaciones del estado de Nueva York (EE.UU.) ordenó este miércoles a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) el pago de 348 millones de dólares en acreencias para los tenedores de Dresser-Rand Co., una entidad asentada en Houston perteneciente a Siemens AG y Contrarian Capital Management,

recoge Bloomberg.

Según el medio estadounidense, los tres jueces que evaluaron la causa desestimaron el argumento de la petrolera relativo a la imposibilidad de honrar los compromisos contraídos en virtud de las sanciones impuestas por el Gobierno estadounidense a la compañía desde 2017, al considerar que se trata de un pretexto para eludir su responsabilidad.

De otro lado, también se conoció que supuestos agentes de PDVSA asentados en EE.UU. estarían preparándose para la próxima subasta de acciones de Citgo, otrora el principal activo venezolano en el extranjero, tras el dictamen de un juez que ordenó que las acciones de la refinadora se ofrecieran en el mercado para saldar al menos 5.000 millones de dólares reclamados por acreedores.

En tanto, Bloomberg refiere que sobre la actual directiva de Citgo –que opera al margen y sin reconocimiento de Caracas– pesan acusaciones de boicot a la subasta "por la pérdida de los certificados bursátiles oficiales de la matriz", PDV-Holding, también controlada por personas externas al Gobierno de Venezuela.

La compañía ha replicado a estos señalamientos al recordar que no ha puesto en circulación los certificados de reemplazo porque PDVSA aún no ha emitido un bono por 40.000 millones de dólares para cubrir riesgos potenciales, mientras que Petróleos de Venezuela asegura que no le ha sido posible depositar la fianza por causa del marco sancionatorio.