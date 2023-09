Demandan a Google por la muerte de un conductor que siguió la navegación GPS hacia un puente derrumbado

Una mujer presentó este martes una demanda contra la empresa Google, alegando negligencia en el caso de su esposo, quien murió tras caer por un puente colapsado mientras manejaba su automóvil siguiendo las indicaciones de la aplicación Google Maps en la ciudad de Hickory, Carolina del Norte (EE.UU.).

Los hechos ocurrieron a finales de septiembre del año pasado, cuando Philip Paxson conducía su automóvil, después de celebrar el cumpleaños de una de sus dos hijas, y la aplicación de mapas y navegación le indicó cruzar por un puente que se había derrumbado en el año 2013 y nunca fue reparado.

"Nuestras hijas me preguntan cómo y por qué murió su papá, y me faltan palabras para que puedan entenderlo porque, como adulta, todavía no puedo comprender cómo los responsables de las indicaciones del GPS y del puente pudieron actuar con tan poca consideración por la vida humana", dijo la esposa del fallecido, Alicia Paxson, replicada por AP.

Por su parte, la Policía Estatal de Carolina del Norte dijo que el puente no recibía ningún tipo de mantenimiento de los funcionarios locales o estatales, y que la empresa responsable que lo construyó se había disuelto.

"El puente no tenía iluminación artificial y la zona estaba completamente oscura a las 11 de la noche", reza la demanda. "Mientras seguía las peligrosas indicaciones que los demandados de Google Maps le proporcionaron, el vehículo de Paxson se salió del borde desprotegido del puente y se estrelló aproximadamente a seis metros más abajo", se agrega.

La demanda nombra a varias empresas privadas sobre la gestión de la propiedad y los terrenos colindantes. Además, varias personas ya habían informado a Google Maps sobre el puente derrumbado antes del accidente de Paxson e instaron a la empresa a actualizar la información sobre la ruta.

"Damos las más profundas condolencias a la familia Paxson", dijo el portavoz de Google, José Castañeda, a AP. "Nuestro objetivo es proporcionar información de enrutamiento precisa en Maps y estamos revisando esta demanda", agregó.