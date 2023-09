WSJ: Congresistas republicanos se oponen al nuevo paquete de ayuda a Kiev

Un grupo de congresistas republicanos ha manifestado su rechazo a que Washington asigne un nuevo paquete de ayuda para Kiev mientras el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, planea realizar una nueva visita a EE.UU., informa The Wall Street Journal.

En una carta dirigida a Shalanda Young, directora de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca, un total de 23 miembros de la Cámara de Representantes y seis senadores expresaron su preocupación por un "compromiso indefinido" con Ucrania por parte de la actual Administración estadounidense.

Los legisladores afirman que no apoyarán la solicitud del presidente Joe Biden de proporcionar a Kiev 24.000 millones de dólares adiciones en ayuda humanitaria, económica y de seguridad. Asimismo, mostraron su descontento por la financiación ya aprobada por el Congreso por un valor total de 100.000 millones de dólares, afirmando que Washington se adhiere a "una estrategia poco clara" en relación a la asistencia a Ucrania.

"¿Cómo va la contraofensiva? ¿Están los ucranianos más cerca de la victoria que hace seis meses? ¿Cuál es nuestra estrategia y cuál es el plan de salida del presidente?", preguntan los congresistas, aseverando que los estadounidenses necesitan obtener respuestas sobre adónde ha ido su dinero. "Sería una abdicación absurda de la responsabilidad del Congreso conceder esta solicitud sin conocer las respuestas a estas preguntas", remarcan.

El diario señala que aunque la Casa Blanca y las mayorías bipartidistas en ambas cámaras del Congreso apoyaran brindar más ayuda económica para Ucrania, los legisladores que no estén de acuerdo con la medida podrían bloquear o al menos retrasar los pasos procesales necesarios para aprobar cualquier nueva financiación. En este caso, se trataría de "una señal de advertencia de los desafíos políticos que se avecinan para Zelenski y sus aliados en el Congreso", apunta el medio.

"No tiene sentido"

En este contexto, uno de los firmantes de la carta, el senador por Kentucky, Rand Paul, aseguró este miércoles en un discurso en el Senado que no apoyará ningún proyecto de ley de gasto que proporcione más dinero a Kiev. "Es como si nadie se hubiera dado cuenta de que no tenemos dinero extra para enviar a Ucrania", aseveró. "Nuestro déficit este año superará los 1,5 billones de dólares. Pedir dinero prestado a China para enviarlo a Ucrania no tiene sentido", remarcó.

Asimismo, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, también puso en duda su apoyo a la entrega de 24.000 millones de dólares en asistencia militar para Ucrania. "¿Ha sido [Vladímir] Zelenski elegido para el Congreso? ¿Es nuestro presidente? No creo que tenga que comprometerme a nada y creo que tengo preguntas para él", declaró el político republicano el martes, en relación a la próxima reunión entre el mandatario ucraniano y congresistas estadounidenses que tendrá lugar en el Capitolio.

"¿Dónde está la rendición de cuentas sobre el dinero que ya hemos gastado? ¿Cuál es el plan para la victoria? Creo que eso es lo que el público estadounidense quiere saber", continuó McCarthy.

En una línea similar, el representante republicano Byron Donalds afirmó el martes que "no hay dinero en la Cámara en este momento para Ucrania". "Simplemente no está allí", enfatizó. "Tenemos un déficit de 2 billones de dólares; cualquier dinero que le demos a Ucrania lo tomamos prestado de nuestro futuro", advirtió.

Washington ha asignado más de 100.000 millones de dólares en ayuda a Ucrania desde que Rusia lanzó su operación militar en febrero del año pasado, incluidos más de 43.000 millones de dólares en armas, municiones y otros equipos militares.