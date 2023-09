Congreso de Perú rechaza moción de censura contra el ministro de Energía y Minas

El Congreso de la República de Perú rechazó este jueves la moción de orden del día que proponía censurar al ministro de Energía y Minas, Oscar Vera Gargurevich, por su "manifiesta incapacidad moral, falta de liderazgo e idoneidad para el ejercicio de ese cargo".

Se registraron 52 votos a favor, 47 en contra y 13 abstenciones, por lo tanto, no alcanzaron los sufragios necesarios para remover al funcionario.

Fue cuestionado por unas reuniones que mantuvo con el expresidente Pedro Castillo y otras personas de la presunta organización criminal que le achican al exprofesor rural, calificada como el "Gabinete en la sombra".

Con 51 votos en contra, 52 a favor y 13 abstenciones, el #PlenoDelCongreso no aprobó la moción de censura al ministro de Energía y Minas, Oscar Vera Gargurevich. Por consiguiente pasa al archivo. pic.twitter.com/2iwwPlO1uO — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) September 21, 2023

Además, a Vera lo señalaron por no incluir en su declaración jurada tres sanciones administrativas y disciplinarias en Petróleos del Perú (Petroperú) entre los años 2017 y 2020.

En ese sentido, el debate parlamentario se centró mayormente en la situación de Petroperú, compañía a la cual se le iban a adjudicar lotes de la refinería de Talara, empero la presión de gremios empresariales e incluso de algunos medios, provocó que se revocara la medida.

No obstante, bancadas de derecha e izquierda se lanzaron duras acusaciones, entre las cuales un congresista fue obligado a retirar la palabra "vendepatria" en su rechazo a licitar los campos petroleros solo para empresas privadas.

Habló la #CONFIEP y al parecer al ministro se le cayó los pantalones.Esperemos que los lotes sean adjudicados a @petroperu_sa y no pretenda engañar al pueblo, por qué en la licitación internacional ganarán los mismos que siempre se aprovecharon de nuestros recursos naturales. pic.twitter.com/n8RTRpzv6p — Isabel Cortez (@chabelitacongre) September 20, 2023

En la discusión, unos hablaron de una política "neoliberal" que insiste en privatizar recursos naturales, mientras que otros calificaron a Petroperú de "empresa estatal quebrada".

Y por eso el parlamentario Roberto Chiabra llamó a sus colegas a aclarar la discusión y tratar solo sobre la competencia de Vera para el cargo. "No nos metamos en la política porque eso no lo vamos a cambiar nosotros", pidió.

Uno de los que se expresó en contra de Vera fue el legislador José Cueto, quien sostuvo que "no ha dado la talla" porque "no sabe de hidrocarburos, no sabe de minería" y por eso pidió "poner a alguien que tenga capacidad de gestión".

