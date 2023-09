Seymour Hersh: Ucrania "ya no tiene ninguna posibilidad de victoria", pero la Casa Blanca y los medios siguen mintiendo

"La verdad es que si al Ejército ucraniano se le ordena continuar la ofensiva, se amotinará. Los soldados ya no están dispuestos a morir", sostiene una fuente del ganador del premio Pulitzer.

La inteligencia estadounidense sabe que Rusia ya ganó el conflicto en Ucrania, pero la Casa Blanca y los medios de comunicación occidentales lo encubren difundiendo información falsa, aseguró el reconocido periodista Seymour Hersh, citando a un oficial de inteligencia de EE.UU.

En un nuevo artículo publicado este jueves en su blog, el ganador del premio Pulitzer revela que hay en la comunidad de inteligencia estadounidense personeros significativos que consideran que el desmoralizado Ejército ucraniano ha renunciado a la posibilidad de superar las líneas defensivas rusas y llevar la guerra a Crimea y a las cuatro nuevas regiones. "La realidad es que el debilitado ejército de Vladímir Zelenski ya no tiene ninguna posibilidad de victoria", destacó.

La contraofensiva es "toda una mentira"

En Washington, por ahora, no se habla de un alto el fuego ni hay interés en conversaciones que puedan poner fin al conflicto. Sin embargo, el supuesto progreso de la ofensiva ucraniana es "toda una mentira", indicó Hersh, citando al oficial estadounidense.

"Tras semanas de muchas bajas y escasos avances, junto con terribles pérdidas de tanques y vehículos blindados, importantes elementos del Ejército ucraniano, aun sin declararlo, prácticamente cancelaron la ofensiva", resaltó el periodista.

"La guerra ha terminado. Rusia ha ganado. Ya no hay ofensiva ucraniana, pero la Casa Blanca y los medios de comunicación estadounidenses tienen que mantener la mentira", aseguró el oficial de inteligencia. "La verdad es que si al Ejército ucraniano se le ordena continuar la ofensiva, se amotinará. Los soldados ya no están dispuestos a morir, pero esto no encaja con la mentira de la que es autor la Casa Blanca", añadió.

Divisiones en la inteligencia estadounidense

La política hostil de la Administración del presidente estadounidense, Joe Biden, hacia Rusia y China, reflejada en las declaraciones del secretario de Estado, Antony Blinken, ha provocado una división en la comunidad de inteligencia estadounidense, según las fuentes. Esto ha llevado a que algunas unidades de la CIA hayan comenzado a negarse a participar en la compilación de los informes oficiales de inteligencia nacional.

"Los analistas de la CIA se han mostrado sistemáticamente mucho más escépticos sobre las perspectivas de éxito de Ucrania que sus homólogos de la Agencia de Inteligencia de Defensa", indica Hersh, destacando que esa es una disputa ignorada totalmente por los medios de comunicación estadounidenses.

"Biden, con el apoyo de Blinken y del consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, pero con un respaldo cada vez menor en otras instancias de EE.UU., ha convertido su implacable apoyo financiero y moral a la guerra de Ucrania en una cuestión de vida o muerte para su reelección", destacó Hersh.

Según ha informado el Ministerio de Defensa ruso, el Ejército ucraniano lleva realizando infructuosos intentos de ofensiva desde el 4 de junio. El 12 de septiembre, el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que las Fuerzas Armadas ucranianas perdieron durante ese tiempo 71.500 militares, 543 tanques y casi 18.000 vehículos blindados de diferentes clases. Según el jefe de Estado, la contraofensiva ucraniana no ha dado ningún resultado.