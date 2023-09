Intendente uruguayo dice que es "normal" que un niño trabaje y que eso es mucho mejor que "verlo con el celular"

Pablo Caram, intendente del departamento de Artigas, en el norte de Uruguay, desató una polémica en el país por unas declaraciones este jueves mientras conversaba sobre la producción de tabaco y las denuncias de malas condiciones laborales y explotación a menores en esa provincia.

Como invitado en el programa matutino Desayunos Informales, Caram afirmó que la industria tabacalera en Artigas —la zona del país donde más se cultiva— depende de "principio a fin" de la mano de obra campesina. "Por lo general trabajan núcleos familiares; es el hijo, la nuera, algún nieto [los que] trabajan en el predio porque todo es artesanal", explicó.

En este contexto, se le preguntó si había niños trabajando, y si su inclusión transcurría en condiciones de legalidad y con todos los trámites cuando hay excepciones. "Bueno, hasta ahí no sé. Sí se ven [niños], pero es normal. Es mucho mejor ver un gurí [niño] trabajando que con el celular", dijo el intendente.

Los anfitriones del programa discreparon de Caram, señalando que no es un hecho normal y que se trata de una contravención al derecho infantil. El político contraargumentó diciendo que su padre lo hacía trabajar después de clases cuando era pequeño y que eso "nunca fue una deshonra". "A veces creo que por eso estamos en esas cantidades de gurises [niños] drogados, que es lamentable. El trabajo dignifica, otras cosas no", aseveró.

La posición de Caram al respecto generó una reacción inmediata del ministro uruguayo de Trabajo, Pablo Mieres. "Radical rechazo a esas expresiones inadmisibles", escribió en su cuenta de X (antes Twitter), donde anunció que dispondrá un equipo que inspeccione los establecimientos de producción de tabaco en Artigas.

"Me entendieron mal"

Horas después de la entrevista, Caram volvió a tocar el asunto y aseguró que se habían malinterpretado sus palabras. "Creo que me entendieron mal. No conocen a veces la realidad. Es un grupo familiar que se dedica a la plantación de tabaco y los hijos salen a ayudar a los padres, pero no tienen retribución", manifestó en diálogo con el canal Telemundo.

El intendente explicó que esta es una práctica común en predios ganaderos y lecheros pequeños, y enfatizó en que los menores "no figuran" como trabajadores. Asimismo, dijo que se trataba de labores simples y aclaró que los infantes "van a la escuela y van al liceo".

Finalmente, Caram comentó que esta situación es producto de la "realidad económica" que vive el departamento de Artigas, en la cual los agricultores buscan cómo "bajar sus costos". "Para los que vivimos en el interior esto no es novedad", concluyó, refiriéndose a la reacción del ministro Mieres.