Ejecutan en EE.UU. al hombre que violó y mató a una estudiante de danza en 1996

Anthony Sánchez, de 44 años, condenado por violar y asesinar en 1996 a una estudiante de danza de la Universidad de Oklahoma, fue ejecutado el jueves 21 de septiembre en una prisión estatal de la ciudad estadounidense de McAlester, informan medios locales.

Tras la inyección letal de tres fármacos, el hombre fue declarado muerto a las 10:19 a.m (hora local).

El convicto se declaró inocente hasta el final y meses atrás se negó a presentar una petición de clemencia, argumentando que había pocas esperanzas de que el gobernador republicano del estado le conceda el indulto.

"Me he sentado en mi celda y he visto cómo un preso tras otro solicitaba clemencia y se la denegaba", dijo Sánchez en aquel entonces en una entrevista.

Juli Busken, de 21 años, fue secuestrada y violada el 20 de diciembre de 1996, y su cuerpo fue encontrado más tarde atado y con una bala en la cabeza cerca de un lago en el sureste de Oklahoma City. El caso permaneció sin resolver durante años hasta que el ADN de la escena del crimen coincidió con el de Sánchez, que cumplía condena por robo.

El hombre defendió durante mucho tiempo su inocencia y lo reiteró a principios de este año en una conversación telefónica con AP. "Es ADN fabricado", aseguró Sánchez. "Es ADN falso. No es mi ADN. Lo he dicho desde el primer día", agregó.

El jueves, un tribunal federal estadounidense denegó la petición del abogado de suspender la ejecución. "Julie fue asesinada hace 26 años, nueve meses y un día. La familia ha encontrado la paz y la tranquilidad", declaró Gentner Drummond, fiscal general de Oklahoma, tras la muerte del acusado.