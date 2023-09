Bloomberg: Zelenski se molestó con la India por no haberlo invitado a la cumbre del G20, pese a que Kiev no es miembro

El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, se habría molestado con la India por no haberle enviado una invitación a la reciente cumbre del G20, celebrada entre el 9 y 10 de septiembre en Nueva Delhi, aunque Kiev no es miembro de esta organización, según una persona que se reunió con el mandatario recientemente, citada por Bloomberg.

Si bien esta fue una decisión de los anfitriones indios, acorde a la fuente consultada, Zelenski lo interpretó como una señal de que el apoyo del presidente de EE.UU., Joe Biden, ha menguado, y eso agravó sus preocupaciones sobre cómo la campaña electoral de las elecciones presidenciales estadounidenses del 2024 podría interrumpir el suministro de ayuda financiera y armamentística estadounidense.

Asimismo, se mostró preocupado por si el apoyo de otros países aliados disminuye y fue "mordaz" con las críticas hacia aquellos países que "no estaban entregando armas con la suficiente rapidez", declaró la fuente.

"El G20 es un foro económico"

Antes de la cumbre, el canciller indio, Subrahmanyam Jaishankar, justificó la decisión de su país argumentando que el G20 no tiene por qué ocuparse de la resolución del conflicto ruso-ucraniano. "El G20 debe hacer aquello para lo que fue creado, y esa es la razón de la decisión que hemos tomado", declaró en aquel entonces.

Por su parte, Muktesh Pardeshi, secretario especial de la Presidencia india del G20, explicó en ese momento que Ucrania no estaba en la lista de los países invitados al evento. "El G20 es un foro económico y no un foro de discusiones geopolíticas", enfatizó el funcionario. La cumbre puede debatir acerca de las consecuencias económicas del conflicto, pero no sobre las formas de resolverlo, añadió.