"Golpe de Estado no tradicional": Piñera habla del estallido social de 2019 y desata críticas

El exmandatario chileno, quien terminó su mandato en 2022, acusó una "violencia brutal" a tan solo once días de la conmemoración del derrocamiento de Salvador Allende.

El expresidente de Chile, Sebastián Piñera, tildó este viernes las masivas protestas en su contra registradas en 2019 de "golpe de Estado no tradicional", a once días de que el país austral conmemorara el quiebre constitucional que desencadenó en la dictadura de Augusto Pinochet.

El periodista Eduardo Feinmann le preguntó este viernes en su programa, emitido por Radio Mitre, sobre el supuesto "avance cubano y venezolano" de 2019 en Chile, que habría intentado "voltearlo, hacerle un golpe de Estado".

🔴 ExPresidente @sebastianpinera afirma en Argentina que su gobierno sufrió un "Golpe de Estado no tradicional". (@radiomitre) pic.twitter.com/VcAs6lJsS9 — NYC Prensa (@NYC_prensa) September 22, 2023

"Efectivamente fue un golpe de Estado no tradicional, porque no fueron las Fuerzas Armadas, pero no es el único golpe de Estado que han dado las Fuerzas Armadas en nuestro continente. Este fue un golpe de Estado para debilitar las bases mismas de la democracia", contestó.

Piñera, quien gobernó Chile en dos ocasiones (2010-2014 y 2018-2022), aseveró que la ciudadanía usó "brutalmente la violencia" durante las manifestaciones.

Estallido social

El estallido social, como se le denominó en Chile, fue el desarrollo de unas multitudinarias movilizaciones en la cual la población demandaba mayores derechos y clamaba por una nueva Constitución que cambiara la que heredaron bajo el mando de Pinochet (1974-1990).

En diciembre de ese año, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos aseguró en un informe que tanto las Fuerzas Armadas como Carabineros de Chile incumplieron las normas y estándares internacionales sobre control de asambleas y uso de la fuerza.

Entre sus conclusiones estuvo que la "gestión de las manifestaciones por parte de Carabineros" se llevó a cabo "de manera fundamentalmente represiva". Además, falló en su "deber de distinguir entre manifestantes violentos y personas que se manifestaban pacíficamente".

"No confundir"

Precisamente el 11 de septiembre la nación latinoamericana rememoró los 50 años del golpe de Estado que Pinochet encabezó contra el exmandatario Salvador Allende, quien tenía menos de tres años de mandato desde que había sido elegido en las urnas.

Desde Nueva York, en el marco de la 78.° Asamblea General de Unidas Unidas, Boric evitó polemizar con su antecesor pero pidió "no confundir" los hechos.

Luego de los dichos de @sebastianpinera en Radio Mitre de Argentina donde asegura que para el Estallido Social de 2019 hubo «Un Golpe de Estado no tradicional», el Presidente @GabrielBoric respondió haciendo énfasis a las demandas sociales por las cuales se inició el movimiento. pic.twitter.com/8hL1zFeYOC — El Desconcierto (@eldesconcierto) September 22, 2023

"Me parece muy importante no confundir y no poner en un mismo saco actos violentos con movilizaciones, porque hay quienes en Chile parecieran olvidarse también de que hay causas legítimas del malestar y que esas causas tenemos que enfrentarlas como país", dijo.

Por su parte, el ministro del Interior subrogante, Manuel Monsalve, expresó su desacuerdo con lo esbozado por Piñera; quien está en Argentina para participar en el II Encuentro del Grupo Libertad y Democracia.

Piñera 2023: durante el estallido social su gobierno sufrió “un golpe de Estado no tradicional”Piñera 2019… pic.twitter.com/GI3sYhoXb2 — Valeria Cárcamo Vidal (@vidalcvale) September 22, 2023

"Acabamos de pasar 50 años del golpe de Estado y todos sabemos en Chile lo que es un golpe de Estado. Nadie podría decir que durante el Gobierno del presidente Sebastián Piñera, su segundo Gobierno, hubo un golpe de Estado", afirmó Monsalvi citado por medios locales.

El funcionario recordó que durante su gestión el Parlamento "siguió funcionando" y fue precisamente el órgano legislativo que aprobó el pedido de Piñera, para que se realizara el plebiscito que abrió las puertas al actual proceso constituyente.

Fue tan terrible el ""Golpe de Estado"" no tradicional, que Piñera se bajó de su auto en Plaza Italia y se fotografió a los pies del monumento a Baquedano pic.twitter.com/1OlNaCyb0b — Felipx Allende 🌳🏳️‍🌈💜🧡 (@HalunkeValnor) September 22, 2023

Mientras que en redes sociales muchas personas recordaron una publicación de Piñera del 25 de octubre de 2019, en pleno estallido social, en la cual el exmandatario saludó la "pacífica marcha".

"La multitudinaria, alegre y pacífica marcha hoy, donde los chilenos piden un Chile más justo y solidario, abre grandes caminos de futuro y esperanza", escribió en lo que era en ese momento Twitter.

No Piñera, no fue un Golpe de Estado no tradicional, fueron millones cansados del abuso, saqueo y la miseria que nos tiene el modelo económico y social impuesto en tú dictadura y que tú defendistes violando los DDHH de quienes salieron a las calles a pedir un Chile más justo. pic.twitter.com/BBc8EaTehc — Andrés 💪🕊 🍁 (@andres20ad) September 22, 2023

Como un "descaro" lo calificó el exvocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces), Víctor Chanfreau.

Aces fue una de las organizaciones juveniles que protestó en las calles para exigir un mejor sistema educativo, particularmente del sector público.

"Piñera le declaró la guerra al pueblo, sacó a los milicos a la calle y 4 años después tiene el descaro de decir que sufrió un golpe de estado no tradicional", criticó Chanfreau en la actual X.