Lluvias torrenciales dejan 'sumergida' una ciudad en la India (VIDEOS)

Lluvias torrenciales azotaron en la noche de este viernes la provincia india de Maharashtra y provocaron graves inundaciones en la ciudad de Nagpur, donde, en solo cuatro horas, cayeron más de 100 milímetros de agua, de acuerdo con medios locales.

Las precipitaciones dejaron sumergidas varias zonas de la localidad, paralizaron el transporte y provocaron cortes de electricidad. Carreteras y barrios residenciales quedaron inundados, mientras que la mayoría de los centros comerciales, escuelas y universidades cerraron sus puertas como medida precautoria.

Los equipos de rescate y respuesta a desastres se han desplazado a las regiones más afectadas y, de momento, se ha conseguido evacuar a 140 personas, entre ellos, 40 estudiantes de una escuela para personas con discapacidades auditiva y de habla, indicó este sábado el vice primer ministro de Maharashtra, Devendra Fadnavis.

El servicio meteorológico local pronostica tormentas eléctricas y lluvias intensas en áreas aisladas, no solo de Nagpur, sino también de otros distritos. Se ha aconsejado a la gente que no salga de su casa, excepto que sea necesario. Al respecto, Fadnavis instó a no prestar atención a los rumores ni al pánico.

