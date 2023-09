NYT: Ucrania no alcanzaría los objetivos estratégicos de su contraofensiva

Las Fuerzas Armadas ucranianas probablemente no puedan romper el corredor terrestre que conecta la península de Crimea con el resto del territorio ruso, sostuvieron algunos funcionarios estadounidenses citados por el medio.

Las Fuerzas Armadas de Ucrania probablemente no puedan alcanzar los objetivos estratégicos de su contraofensiva y romper o reducir el corredor terrestre que conecta la península de Crimea con el resto del territorio ruso, reportó este viernes The New York Times, citando a funcionarios estadounidenses.

"Los campos minados de Rusia han demostrado [ser] una defensa potente y el Gobierno ucraniano se ha mostrado extraordinariamente preocupado por el alto [número] de bajas que causaría el intento de romper esas barreras", reza el artículo.

Las fuentes de The New York Times indicaron que, con el deterioro de las condiciones meteorológicas, a los militares ucranianos les resultaría más difícil avanzar. "Algunos funcionarios dicen que, dentro de pocas semanas, el Ejército necesitará tiempo para reponer su reserva de equipo y [permitir] descansar a las fuerzas agotadas por los combates de verano", reporta el diario.

Además, algunos funcionarios sostuvieron que la intención de recuperar la ciudad de Artiómovsk (conocida como Bajmut en Ucrania), situada en la República Popular de Donetsk, se convirtió en "una especie de obsesión" para el presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski. La urbe pasó a estar bajo el control total de las fuerzas rusas a finales de mayo, después de 224 días de difíciles batallas.

Republicanos estadounidenses se oponen al apoyo de Kiev

Esta semana, el líder de la mayoría demócrata en el Senado de EE.UU., Chuck Schumer, señaló que Zelenski había reconocido que Kiev no es capaz de ganarle al Ejército ruso si no se le proporciona asistencia militar.

Zelenski viajó a Washington por segunda vez en nueve meses para pedir aún más ayuda por parte de EE.UU.

Sin embargo, sus peticiones se enfrentan a un creciente rechazo de legisladores republicanos. En una carta dirigida a Shalanda Young, directora de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca, un total de 23 miembros de la Cámara de Representantes y seis senadores expresaron su preocupación por el "compromiso indefinido" con Ucrania por parte de la actual Administración estadounidense. Los parlamentarios afirmaron que no apoyarán el envío de los 24.000 millones de dólares adicionales solicitados por Biden para el país eslavo.