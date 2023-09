El CEO de Adidas se disculpa por minimizar los comentarios antisemitas del rapero Ye

El director ejecutivo de Adidas, Bjorn Gulden, se disculpó por haber minimizado los comentarios antisemitas que realizó el año pasado el rapero Ye, conocido anteriormente como Kanye West, que llevaron a la culminación del contrato comercial entre la marca de indumentaria deportiva y el artista.

La semana pasada, en el pódcast 'In Good Company', el empresario suizo reconoció que el músico hizo algunos comentarios que no eran "tan buenos", pero que no creía que hubiera "querido decir lo que dijo" sobre el pueblo judío. "No creo que [Ye] sea una mala persona", aseveró.

Posteriormente, el 21 de septiembre, Jonathan Greenblatt, director general de la Liga Antidifamación, comunicó en su cuenta de X (anteriormente Twitter), que tuvo una conversación con Gulden y que él se había "disculpado por su errónea declaración", además de comunicarle que Adidas está "comprometida en la lucha contra el antisemitismo" y se opone al "desagradable odio" expresado por Ye.

¿Qué dijo Ye?

La polémica en torno a Ye y las acusaciones de antisemitismo surgieron tras varias publicaciones del artista en redes sociales. En una de ellas, ya eliminada, insinuó que el rapero y productor discográfico Sean 'Diddy' Combs estaba controlado por "el pueblo judío".

Asimismo, el 8 de octubre de 2022 tuiteó que iba a hacer "un death con 3 [sic] en el pueblo judío", en aparente referencia al término militar estadounidense 'defcon', que significa distintos niveles de alerta en las Fuerzas Armadas. Defcon 3 es el nivel intermedio de un total de 5 e implica un aumento de la disponibilidad de las fuerzas por encima de lo normal. "Ustedes han jugado conmigo y han tratado de echar bola negra a cualquiera que se oponga a su agenda", agregó el músico.