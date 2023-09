Tucker Carlson: "Intenté entrevistar a Putin y el Gobierno estadounidense me lo impidió"

El expresentador de Fox News Tucker Carlson declaró el domingo al periódico suizo Die Weltwoche que el Gobierno de EE.UU. frustró sus planes de entrevistar al presidente ruso Vladímir Putin.

"Intenté entrevistar a Vladímir Putin y el Gobierno estadounidense me lo impidió", afirmó Carlson en una entrevista con el medio.

Sin aclarar qué funcionarios se lo impidieron, el periodista pasó a lamentar el hecho de que nadie "le defendiera" en los medios de comunicación estadounidenses. "No creo que hubiera nadie que dijera: 'Un momento. Puede que no me guste este tipo, pero tiene derecho a entrevistar a cualquiera, y nosotros tenemos derecho a escuchar lo que dice Putin'", comentó.

"No se permite escuchar la voz de Putin. ¿Por qué? No hubo ninguna votación [al respecto]", continuó. "Nadie me preguntó. Tengo 54 años. He pagado mis impuestos y he cumplido la ley. Soy un ciudadano estadounidense. Soy un estadounidense mucho más leal que, por ejemplo, [el presidente de EE.UU.] Joe Biden o [la vicepresidenta] Kamala Harris, que ni siquiera creció en este país; ella creció en Canadá. ¿Y me están diciendo lo que es ser un estadounidense leal?", denunció Carlson.

Al opinar sobre la crisis ucraniana, el periodista subrayó que "esto es potencialmente un conflicto nuclear entre superpotencias", por lo que la población estadounidense necesita obtener la mayor cantidad posible de información precisa sobre lo que ocurre. "¿No deberíamos saber todo lo que podamos? No", expresó.

En este sentido, Carlson aseguró que "el mundo está cambiando mucho más deprisa de lo que la mayoría de los estadounidenses comprenden". "Y como prácticamente no hay cobertura del resto del mundo en los medios de comunicación estadounidenses, los estadounidenses no tienen una buena idea de ello. Lo que en este país llamamos el 'orden de posguerra' —todas las instituciones que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial para mantener la paz y la prosperidad en el mundo y mantener a Estados Unidos en la cúspide de la pirámide, incluido el dominio del dólar, el sistema SWIFT, la OTAN— todo eso, me parece, se está desmoronando", explicó.