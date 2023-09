Atacan a latigazos a mujeres de Argentina en una protesta contra el maltrato animal

Un grupo de activistas argentinos contra el maltrato animal, en su mayoría mujeres, fue atacado a latigazos por gauchos durante una 'jineteada', una fiesta típica en la que los jinetes muestran sus destrezas montados sobre caballos.

El violento episodio ocurrió el domingo en la localidad de San Miguel, provincia de Buenos Aires, en el marco de los festejos de Fiestas Patronales.

Las agresiones dejaron al menos 16 personas heridas, y fueron capturadas en videos que se difundieron en las redes sociales.

En la localidad bonaerense de San Miguel, proteccionistas irrumpieron en una jineteada y fueron atacados a rebencazos por los jinetes. Uno de los agresores fue detenido por lesiones leves.https://t.co/wLQDCFnHvspic.twitter.com/kDepO5PVWr — Ámbito Financiero (@Ambitocom) September 25, 2023

Agresiones y lesiones

Los manifestantes ingresaron en forma pacífica al predio donde se desarrollaba el evento con carteles que decían 'San Miguel, basta de jineteadas', 'no es cultura, es violencia' o 'liberación animal'. En seguida, jinetes a caballo y también de a pie los atacaron con rebenques para dispersar la protesta.

En las imágenes, se observa cómo uno de los agresores, vestido de azul, persigue a una mujer con un cartel en sus manos, y desde atrás le da latigazos en las piernas.

"Infórmate primero, mamá, antes de ser proteccionista. Estúpida", dice el hombre vestido de gaucho, quien luego fue detenido por los delitos de lesiones leves e intimidación.

Nahuel Peña Salas, coordinador de la organización animalista 'La Rebeldía', explicó al canal TN que desde hace seis años vienen realizando estas protestas contra el maltrato animal en las llamadas 'jineteadas'.

Además, afirmó que la Policía que se encontraba en lugar no hizo nada a pesar de los notorios hechos de violencia. "Los gauchos a caballo nos empezaron a pegar y la policía no intervino para nada, estaba lleno de policías y no hicieron nada", se quejó.

Y agregó que una de las militantes fue "aplastada entre dos caballos".