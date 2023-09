Nicolás Petro afirma que "la Fiscalía de Barbosa" pretende convertirlo "en un arma" contra su padre

"Me han presionado hasta el límite", denunció el hijo del presidente de Colombia tras conocerse que irá a juicio.

Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, señaló este lunes que la Fiscalía General de la Nación, bajo la administración de Francisco Barbosa, pretende convertirlo "en un arma" para atacar al Gobierno que lidera su padre.

"Hoy inicia la lucha de mi vida, sabía que la Fiscalía de Barbosa no era de fiar y hoy lo demostraron. Me han presionado hasta el límite con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre. Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo", expresó Petro Burgos tras conocerse que será enjuiciado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Este mismo lunes, la Fiscalía colombiana informó en un comunicado que radicó el escrito de acusación contra el hijo del mandatario ante los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Barranquilla.

Los delitos que le imputan a Petro Burgos los habría cometido cuando era diputado de la Asamblea del Atlántico.

El exparlamentario fue detenido desde el pasado 29 de julio junto a su exesposa Daysuris Vásquez, por el presunto aporte de dinero ilícito a la campaña electoral de Petro, una situación de la que el mandatario no se habría enterado.

Cuando se conoció esta presunta irregularidad, el presidente Petro pidió que la justicia se aplique "de manera imparcial".