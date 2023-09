¿Estamos solos en el universo?: desarrollan un método revolucionario para identificar vida extraterrestre

Un grupo de científicos estadounidenses ha desarrollado un sistema basado en inteligencia artificial que podría utilizarse para identificar vida extraterrestre, según un artículo publicado este lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.



Los investigadores analizaron 134 muestras variadas ricas en carbono procedentes de células vivas, muestras degradadas por la edad, combustibles fósiles procesados geológicamente, meteoritos ricos en carbono y compuestos y mezclas orgánicas sintetizadas en laboratorio. Del total, 59 eran de origen biológico.

Cabe destacar que las muestras se calentaron previamente en un entorno sin oxígeno, lo que provocó su descomposición, un proceso conocido como pirólisis.

Entonces emplearon datos tridimensionales de todas las muestras como subconjuntos de entrenamiento o prueba utilizando métodos de aprendizaje automático, lo que dio lugar a un modelo que ofrece una precisión del 90 % a la hora de descubrir indicios de vida.

"Avance significativo"

"Se trata de un avance significativo en nuestra capacidad para reconocer señales bioquímicas de vida en otros mundos. Abre la vía a la utilización de sensores inteligentes en naves espaciales no tripuladas para buscar señales de vida", aseveró Robert Hazen, miembro el Laboratorio Geofísico del Instituto Carnegie y autor principal del estudio.

En este sentido, indicó que el equipo podrá ampliar la gama de bioseñales de su método con la finalidad de que sea capaz de detectar vida extraterrestre, detallando que esta podría ser "fundamentalmente diferente" de la vida que conocemos en nuestro planeta.

Asimismo, señaló que pueden aplicar este método a muestras antiguas de la Tierra y Marte para averiguar si alguna vez estuvieron vivas, precisando que es algo muy importante para comprender cuándo comenzó la vida en nuestro planeta y para determinar si alguna vez hubo vida en el planeta rojo.

Hazen añadió que, con este sistema, en caso de que encuentren vida en otro lugar, podrán saber si tiene un origen común o no con la de la Tierra. "Este estudio es solo el principio de lo que puede convertirse en un método muy útil para extraer información de mezclas orgánicas enigmáticas", concluyó.