Sacrifican decenas de miles de cerdos en Italia para contener la peste porcina africana

Enormes sacrificios de cerdos se llevaron a cabo la semana pasada en Italia en un intento de contener el mayor brote de peste porcina africana (PPA) en el país desde la década de 1960, que amenazó a todo el sector porcino, reporta The Guardian.

Casi 34.000 cerdos fueron sacrificados en Lombardía, una región conocida como el "cinturón porcino" de Italia y una de las principales zonas productoras de cerdos de Europa.

El brote en Lombardía se había "extinguido rápidamente" y "representaba una gran amenaza para todo el sector, ya que la región es el mayor productor de cerdos" del país, dijo Francesco Feliziani, director del Instituto Zooprofiláctico Experimental de Umbría y Las Marcas, que desempeña las funciones de centro nacional de referencia para la peste porcina africana.

Una granja infectada fue adaptada para funcionar como "matadero móvil" sin parar durante más de una semana, afirmó un portavoz de la organización defensora de animales We Animals Media. "Los trabajadores recibieron cerdos de otras granjas infectadas y los condujeron a cámaras temporales de gas instaladas dentro de contenedores, donde los animales fueron sacrificados", añadió.

La eliminacion de cerdos italianos para contener la enfermedad era obligatoria puesto que no existe una vacuna contra la peste porcina africana, explicó Feliziani.

Los sacrificios llevados a cabo en Italia, aunque grandes, no fueron los mayores en la Unión Europea, aclaró Vincent ter Beek, editor de Pig Progress, que ha estado siguiendo el brote de PPA en todo el mundo. "La peste porcina africana también se produjo en Rumania hace unos años", dijo. "En comparación […] son números relativamente pequeños. […] No intento restar importancia a nada, la cantidad es terrible tanto para los productores como para los cerdos, pero no es la mayor de UE", agregó ter Beek.

Suecia es el último en sumarse a una lista de más de 2.000 brotes registrados en 14 países, entre ellos Bosnia y Herzegovina, Croacia, Serbia, Rumania, Alemania, Polonia, Moldavia, Bulgaria, Lituania, Eslovaquia y Ucrania, informa Corriere Della Sera.

Hasta la fecha, los únicos que han conseguido luchar contra el virus en su territorio son Bélgica, que mediante la creación de 350 km de barreras artificiales consiguió erradicar la infección, y Alemania, que con enormes inversiones y 3.500 km de barreras ha limitado la epidemia en sus territorios orientales, a lo largo de la frontera con Polonia.