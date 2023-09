Esposa de Zelenski sobre su participación en las elecciones: "Dependerá de si nuestra sociedad lo necesita como presidente"

El presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, podría no presentarse a la reelección el próximo año, según dijo la primera dama de Ucrania, Yelena Zelénskaya, el domingo en el programa 'Face the Nation' del canal estadounidense CBS.

La esposa del mandatario calificó de "muy difícil" la pregunta de la moderadora Margaret Brennan sobre cómo se sentiría si Zelenski se presentara a la reelección.

"Es una cuestión muy difícil para mí. Incluso cuando se presentó por primera vez, no lo apoyé totalmente, pero si se presenta de nuevo, por segunda vez, si decide que es necesario, bueno, tenemos algo de experiencia, hemos estado allí, no es tan aterrador como lo fue la primera vez", respondió.

Sin embargo, Zelénskaya señaló que la decisión de su marido de volver a presentarse podría estar influida por las dificultades de organizar unos comicios en medio de un conflicto militar. "No sé si ha tomado esa decisión o no. Dependerá de la situación en nuestro país y de la posibilidad de organizar unas elecciones libres y justas", expresó.

"También dependerá de si nuestra sociedad lo necesita como presidente. Si siente que la sociedad ucraniana ya no desea que sea presidente, probablemente, no se presentará", puntualizó. La primera dama agregó que, no obstante, "le apoyará tome la decisión que tome".