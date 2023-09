"¿Qué han estado haciendo todo el año?": Rusia analiza cómo Suecia investiga el sabotaje al Nord Stream

Las autoridades de Suecia han demostrado "una total incompetencia profesional" en un año de investigación del sabotaje a los gasoductos Nord Stream 1 y 2, declaró este martes la Embajada de Rusia en Estocolmo.

"Hace exactamente un año se produjo un sabotaje en los gasoductos Nord Stream. Durante este año, Rusia ha exigido en repetidas ocasiones una exhaustiva investigación internacional con la participación obligatoria de los representantes de nuestro país. También nos hemos dirigido a las autoridades suecas solicitando asistencia jurídica y la creación de un equipo conjunto de investigación, y hemos pedido que nos familiaricen con el material de la investigación. Pero no hemos recibido más que rechazos", señala el comunicado de la misión diplomática.

Así, la representación rusa en el país nórdico se preguntó qué han estado haciendo las autoridades suecas durante este año. Según la embajada, todo lo que hicieron fue:

"con el pretexto de consideraciones de seguridad nacional, ocultaron persistentemente el resultado efímero de sus actividades; retrasaron los plazos para el final de la investigación; identificaron 'posibles amenazas para Suecia' en lugar de encontrar a los culpables".

"¿Fueron capaces los suecos de responder a la pregunta sobre los autores del sabotaje después de un año entero? No. Las autoridades locales solo han demostrado una y otra vez su total incompetencia profesional. Al menos, es bueno que no hayan seguido el ejemplo de sus colegas alemanes y no se hayan puesto a inventar cuentos de hadas que no tienen nada que ver con la realidad para encubrir a sus patrones de ultramar", agrega el texto.

La embajada también se dirigió al fiscal que dirige la investigación, Mats Ljungqvist, y sus ayudantes. "No intenten encubrir este delito y hagan por una vez un trabajo verdadero. Tal vez no solo beneficie a su país, sino también al mundo entero", les instó.