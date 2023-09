Polonia confirma que el misil que cayó el año pasado en su territorio lo lanzó Ucrania

La Fiscalía polaca indicó que Kiev aún no ha facilitado a Varsovia ningún sobre lo ocurrido, pese a que enviaron a Ucrania una solicitud de asistencia jurídica.

El misil que costó la vida a dos civiles en la localidad polaca de Przewodów (provincia de Lublin) el 15 de noviembre del año pasado fue lanzado por un sistema antiaéreo ucraniano S-300. Esta es la conclusión a la que han llegado los especialistas polacos que llevan a cabo una investigación de la Fiscalía Nacional sobre aquel suceso, reporta el diario local Rzeczpospolita, que cita sus fuentes.

El portavoz de la Fiscalía, Lukasz Lapczynski, declaró al medio que los analistas ya han preparado una conclusión sobre la caída del misil, si bien no revelan su contenido, porque la pesquisa es de carácter confidencial. Asimismo, indicó que Kiev aún no ha puesto ningún material a disposición de Polonia, pese a que enviaron a Ucrania una solicitud de asistencia jurídica, subraya el medio.

Los resultados de la investigación, que afloran en medio de la disputa entre Varsovia y Kiev por los productos agrícolas y las entregas armamentísticas, descartan que el proyectil pudiera haber sido disparado desde Rusia. Asimismo, la Fiscalía sabe con exactitud desde dónde fue disparado el misil antiaéreo ucraniano que acabó impactando contra el secadero de una granja.

Debería haberse autodestruido

En particular, se señala que la defensa antiaérea ucraniana disparó al menos dos misiles para aumentar la efectividad en su intento por repeler un ataque ruso contra instalaciones energéticas en la ciudad de Lvov. Según Rzeczpospolita, uno de los proyectiles antiaéreos alcanzó el objetivo, pero otro continuó su vuelo y no se autodestruyó, tal y como debe ocurrir cuando el cohete alcanza una determinada altura. "No se sabe por qué", destacaron los informantes al medio.

El diario indica que los investigadores están seguros de que el misil caído en Przewodów no era ruso, porque el alcance de estos proyectiles es de 75 a 90 kilómetros y en aquel momento las posiciones rusas se hallaban a una distancia desde la que no podían alcanzar con un cohete así el territorio polaco. Asimismo, desestimaron la versión de que el misil pudiera haber sido disparado por las fuerzas rusas desde el territorio de Bielorrusia.