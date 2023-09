VIDEO: Un oso arrasa con la comida de una familia que disfrutaba en un parque en México

Un oso sorprendió a una familia que disfrutaba en el parque ecológico Chipinque, del municipio San Pedro Garza García, en el estado mexicano de Nuevo León.

Según se puede observar en un video que circula en las redes sociales, el oso se subió a la mesa en la que estaba comiendo la familia y devoró los tacos y enchiladas que encontró.

Mientras el animal se daba el festín, una mujer sentada alrededor de la mesa abrazaba y tapaba la cara a un niño (se presume que son madre e hijo), en una actitud que les permitiera mantener la calma ante lo sucedido.

🐻 Un oso sorprende a una familia y se come su almuerzo en Nuevo León, MéxicoEn las imágenes se ve como una mujer y un menor mantienen la calma mientras el plantígrado engulle toda la comida pic.twitter.com/IveuaLmyrR — Sepa Más (@Sepa_mass) September 26, 2023

Estos encuentros de osos con personas en el estado de Nuevo León no es nuevo, ya que en varias ocasiones se han reportado hechos similares.

Las razones por las que se observan estos animales cada vez con más frecuencia en zonas urbanas, según señala Revista Central, podría deberse a la escasez de agua y alimentos en su hábitat, así como puede haber influido el crecimiento de las zonas habitadas por seres humanos, que invaden el espacio de estos mamíferos.

Se trata del oso negro (ursus americanus eremicus), que es una especie protegida, pues ha sido catalogada como en peligro de extinción. El atacarlo o lastimarlo representa una falta que implica acciones legales.

El Gobierno de Nuevo León indica que entre las sanciones se incluyen multas que van desde los 20 días hasta los 50.000 días de salario mínimo general vigente, denuncia penal ante el Ministerio Público, e incluso pena de prisión de uno a nueve años.

Por ello, las autoridades estatales recomiendan a quienes se encuentren con estos animales conservar la distancia, mantener la calma, no alimentarlos, no arrojarle piedras ni otros objetos, no intentar fotografiarlos y no dejar basura a su alcance.

"No pongas en riesgo tu vida ni la de los osos negros que habitan en Nuevo León. Nuestro estado es tierra de osos y hay que aprender a coexistir con ellos", dice el Gobierno de Nuevo León.