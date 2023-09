Detenida por el atentado contra Cristina Kirchner dice que el diputado Milman financiaba las protestas

Brenda Uliarte, la exnovia de Fernando Sabag Montiel, el joven que intentó asesinar a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, señaló que el diputado macrista Gerardo Milman financiaba protestas de grupos de ultraderecha, previo al atentado ocurrido el 1 de septiembre de 2022, informó Télam.

La expareja del hombre que apuntó con un arma en la cabeza de la exmandataria presentó un escrito en el que afirma haber escuchado que el legislador de Juntos por el Cambio (JxC) "pagaba a varias personas para que participaran en manifestaciones".

En el texto, una ampliación de su declaración indagatoria en la causa, Uliarte dijo: "Yo nunca vi a (Gerardo) Milman, pero decían que le pagaba a varias personas para que participaran en manifestaciones y con ello generar disturbios y violencia alrededor de la casa de Cristina Kirchner".

🛑 La detenida por el intento de asesinato de @CFKArgentina, Brenda Uliarte, declaró haber escuchado que el diputado Milman "pagaba a varias personas para que participaran en manifestaciones y, con ello, generar disturbios y violencia alrededor de la residencia de CFK" pic.twitter.com/DSU2V9JeGz — Agencia Télam (@AgenciaTelam) September 26, 2023

Fue justamente frente al domicilio de la dirigente peronista, en el barrio de Recoleta, Buenos Aires, donde ocurrió el atentado.

"Alguien está detrás"

"A ver, yo no digo que financiaron el atentado, pero sí financiaban para agitar y armar quilombo (lío)", sostuvo la joven detenida. Y añadió: "Yo no sé por qué 'Nando' (Fernando Sabag Montiel) hizo esto, pero sí sé que él no es capaz de organizar y hacer todo esto solo, claramente alguien está atrás".

Uliarte confirmó además el vínculo entre su expareja y la agrupación Revolución Federal, una organización radical cuyos integrantes solían realizar protestas con escasa participación, pero altos grados de violencia, ya que incluso colocaban la figura de Fernández de Kirchner bajo una guillotina.

"Yo fui un solo día a las sede de Revolución Federal, a vender copitos (algodón de azúcar), que me llevó Fernando. Él era parte de todo eso, yo no", se desligó la joven en el escrito. Ella formó parte de lo que en la causa denominan la 'banda de los copitos', junto a Sabag Montiel y Gabriel Carrizo, supuesto líder del grupo. Ellos tres son los únicos detenidos.

Fernández de Kirchner pidió en varias oportunidades profundizar la investigación en relación al grupo Revolución Federal y su posible financiamiento por parte de sectores políticos opositores. Sin embargo, la jueza María Eugenia Capuchetti desestimó el pedido y se aferró a la hipótesis de que se trató de "un grupo de loquitos solitarios" que quiso matarla y que, por lo tanto, era un hecho menor sin implicaciones políticas. Así, en mayo la magistrada elevó la causa a juicio oral únicamente con los tres detenidos como implicados en el hecho, decisión que la vicepresidenta cuestionó.

"Yo no puedo asegurar que a él (Sabag Montiel) lo financiaran para que mate a alguien, pero sí en dos oportunidades él me contó que sí financiaban a Revolución Federal", dijo la joven.

La pista Milman

En noviembre de 2022, la vicepresidenta de Argentina acusó al diputado Milman de estar detrás del atentado contra su vida, al tiempo que pidió la recusación de la jueza Capuchetti por no investigar las supuestas conexiones políticas.

De acuerdo al relato de un testigo que se presentó en la causa, el legislador opositor Milman mantuvo una reunión dos días antes del hecho con dos asesoras, en un bar ubicado frente al Congreso Nacional en Buenos Aires.

"Declaró que escuchó decir al diputado Gerardo Milman, junto a dos mujeres que lo acompañaban, lo siguiente: 'Cuando la maten, yo voy a estar camino a la costa'".

Una de esas dos asesoras de Milman es Carolina Gómez Mónaco, Miss Argentina en el 2012 y exdirectora de la Escuela de Inteligencia Criminal, designada en 2017 por Milman.

En el escrito, Uliarte sostiene que su exnovio le habló "dos o tres veces" de una mujer llamada Carolina, y que cuando ella le preguntó, él respondió que no la molestara con celos, y que esa persona era la secretaria "de un amigo".

Una prueba falsa

Los abogados de Fernández de Kirchner, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, denunciaron este lunes que Milman entregó para peritar un teléfono celular personal que no es el que utilizaba cuando se produjo el atentado, informó Télam.

"Ahora sabemos que Milman entregó un celular (que adquirió) posterior al atentado y que tiene, al menos, tres celulares más, de los que no dio noticia", indicaron en un escrito que entregaron a la jueza Capuchetti.

De acuerdo a la querella, Milman entregó un teléfono iPhone 14 pro, de Apple, cuya aparición en el mercado fue posterior al intento de asesinato.