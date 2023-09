AFP: Agricultores polacos ven en el grano de Ucrania un peligro para toda la Unión Europea

El embargo impuesto a la importación de cereales desde el país vecino no es una medida suficiente para estabilizar el mercado debido al excedente acumulado, opinan dos trabajadores del campo.

El embargo a las importaciones de cereales desde Ucrania impuesto recientemente por el Gobierno de Polonia es una medida insuficiente para revertir el desplome de los precios del grano, reportó este lunes AFP, tras conversar con productores locales que apoyan esta decisión.

Los precios "han caído tanto que no cubren los costes de producción", aseguró al medio el agricultor Wieslaw Gryn. El año que viene "toda la Unión Europea" sentirá los efectos de esta caída, advirtió.

Rafal Mladanowicz, otro productor del noreste polaco, cree que la prohibición "no cambiará nada", porque ya hay un excedente de grano que se acumuló mientras estaban permitidas las importaciones. Según sus datos, entre mayo de 2022 y hasta el embargo, el 90 % del grano que debería haber transitado por Polonia se quedó en el país.

En declaraciones a los periodistas, Mladanowicz sostuvo que la agricultura europea es "la mejor, pero también, la más cara del mundo" y vaticinó que "simplemente dejará de existir" sin inversiones en la infraestructura de tránsito.

Por su parte, el líder del gobernante partido polaco Ley y Justicia (PiS), Jaroslaw Kaczynski, precisó que los acuerdos entre Polonia y Ucrania concertados desde 2022 "no incluyen una cláusula para abolir la agricultura polaca" y por ello insiste en salvaguardarla. En su decir, no hay "ninguna posibilidad de que siga siendo competitiva" si no es protegida por el Estado.

El tema no solo aumenta las tensiones entre Varsovia y Kiev, sino que también profundiza la desconfianza entre las autoridades polacas y Bruselas.