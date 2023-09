Así es el acuerdo entre guionistas y estudios de Hollywood que pone fin a la huelga de más de 5 meses

Los guionistas de Hollywood, que estuvieron de huelga más de cinco meses reclamando mejores condiciones laborales, podrán volver a trabajar a partir de la medianoche de este miércoles.

Así lo autorizó la junta directiva del Sindicato de Guionistas Estadounidenses (WGA, por sus siglas en inglés) luego de aprobar el nuevo acuerdo contractual alcanzado el pasado domingo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP, por sus siglas en inglés), compuesta por Amazon, Apple, Disney, NBCUniversal, Netflix, Paramount, Sony, Warner Bros.

No obstante, el pacto aún puede ser rechazado, ya que debe ser ratificado por los más de 11.500 guionistas representados por el WGA, que está previsto someta a votación el acuerdo entre el 2 y el 9 de octubre.

¿Cuáles son los puntos centrales del nuevo acuerdo?

El acuerdo de tres años estipula el aumento del salario mínimo y de los aportes en salud y pensiones, así como el incremento salarial para proyectos de 'streaming', que en algunos casos pasará a ser hasta del 49 %.

Las regalías por películas y series emitidas por plataformas de 'streaming' en el extranjero, que dependerán ahora del número de suscriptores extranjeros, aumentarán un 76 %. Así, los pagos residuales de Netflix pasarán de 18.684 dólares por un episodio de una hora a 32.830 dólares. Además, los guionistas empezarán a recibir regalías por el número de espectadores.

El sindicato logró también que haya un mínimo de redactores en plantilla para programas de televisión, al menos tres para programas de una temporada que duren 20 semanas o más. Si el proyecto continúa, el personal mínimo dependerá del número de episodios.

En cuanto a la inteligencia artificial, el acuerdo garantiza que la nueva tecnología no afectará los ingresos ni los derechos de autor de los redactores. Los estudios no podrán utilizar IA para reescribir material original. No obstante, los guionistas sí podrán disponer de la herramienta con el consentimiento de la empresa para la que trabajan, si bien los estudios no pueden obligar a usarla.

¿Y el paro de los actores?

Después de que los guionistas se declararan en huelga el pasado 2 de mayo, al paro se unió el pasado 14 de julio el SAG-AFTRA, sindicato que representa a unos 160.000 actores y otros trabajadores de los medios en el país norteamericano.

En un comunicado, en el que el sindicato felicitó al WGA por el acuerdo alcanzado, el SAG-AFTRA expresó su disposición para reanudar las negociaciones con la AMPTP "tan pronto como estén dispuestos a participar" en las propuestas de "una manera significativa". "Hasta ese momento, seguimos firmes y unidos", añadió.