"Los rusos vienen de los mongoles": La exportavoz militar transgénero de Kiev revela sus opiniones a bromistas

Los famosos humoristas rusos Vladímir Kuznetsov y Alexéi Stoliarov, más conocidos como 'Vován' y 'Lexus', tomaron el pelo a la ahora suspendida portavoz militar transgénero de las Fuerzas de Defensa Territorial (FDT) de Ucrania, la estadounidense Sarah Ashton-Cirillo, haciéndole pensar que conversaba con el expresidente ucraniano, Piotr Poroshenko.

El video fue publicado este miércoles y los 'prankers' señalan que durante la entrevista, grabada antes y después de la suspensión de la vocera, "ocurrió lo increíble" porque "Sarah dijo la verdad por primera vez".

Ashton-Cirillo aseguró a los bromistas que, actualmente, en las filas del Ejército ucraniano hay unos 5.000 soldados pertenecientes a la comunidad LGBTQ. Asimismo, relató que un alto oficial de las Fuerzas Armadas de Ucrania, de apellido Isliamov, es "amistoso" con las personas de esa comunidad y fue él quien le enseñó "qué es el genocidio".

Rusos como "enemigos de la humanidad"

Según la representante suspendida de la FDT, "los rusos no son europeos", porque "tienen otra cultura y son asiáticos". "Vienen de los mongoles, vienen del grupo de personas que quieren ser esclavos y quieren ser dirigidos como era en los tiempos de Gengis Kan", dijo.

"Y por eso deseo que el resto de Europa y el mundo occidental entiendan que Europa termina en Ucrania", agregó la transgénero estadounidense, al señalar que en el actual conflicto los soldados ucranianos "defienden los valores europeos y occidentales". En este contexto, aseveró que "cada ruso" que apoya las acciones del presidente de Rusia, Vladímir Putin, no puede ser considerado como "humano". "Son enemigos de la humanidad", indicó.

"Ganar ganando"

Respecto a la falta de resultados significativos de la contraofensiva ucraniana, Ashton-Cirillo criticó a los socios occidentales de Kiev por "no comprender la amenaza de estos inhumanos [rusos]". "No entienden que solo podemos ganar ganando, y por eso han sido cautelosos, partiendo de lo que saben", afirmó.

Asimismo, reveló que en las filas ucranianas hay problemas con el estado moral de los soldados, muchos de los cuales están "frustrados" porque les parece que "no se les escuchan en lugares determinados". "Hasta que no ganemos la guerra informática, nuestros socios occidentales no sentirán la presión, por lo que tenemos que ganar la guerra informativa tanto aquí en las calles de Ucrania como en las redacciones en Nueva York, Londres y otros lugares", instó Ashton-Cirillo.

El papel de los medios occidentales

Por otra parte, se quejó de los medios occidentales que obstaculizan la propagación de sus materiales. Entre otros detalles, contó que había pedido a la cadena estadounidense CNN que cambiara el lenguaje para que no califique a los combatientes extranjeros como "mercenarios occidentales". "Rusia se habría aprovechado de esto como propaganda si la CNN no hubiera cambiado la formulación. Por suerte, funcionó y recibimos disculpas hacia todos los soldados extranjeros", relató.

En paralelo, reprochó a Occidente por no entender que "el mayor éxito de Rusia" durante el conflicto se logró en el frente informativo. La transgénero estadounidense considera que "la propaganda rusa es la mejor del mundo", y volvió a amenazar a los periodistas rusos, en particular, a los presentadores Vladímir Soloviev y Olga Skabéyeva. Sarah no ocultó que Kiev puede atacar a "los fascistas rusos con todo su armamento", incluyendo la intervención de grupos de sabotaje.

Ashton-Cirillo también criticó a la periodista rusa Daria Duguina, que falleció en agosto de 2022 en un atentado orquestado por los servicios secretos ucranianos, calificándola como "una criatura malvada que murió de forma merecida". Además, considera que el destino de la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, debería ser el mismo.

Motivos de su suspensión, corrupción y mercenarios

En la segunda parte de la entrevista, grabada tras la suspensión, Ashton-Cirillo se mostró en contra de su expulsión, al reiterar que no piensa pedir disculpas por sus declaraciones en las que aseveró que "todos los propagandistas criminales de guerra de Rusia serán cazados". La transgénero aseguró que la decisión de suspenderla de su cargo se tomó "a nivel más alto" del poder ucraniano, después de "una directiva procedente de Nueva York".

Asimismo, confirmó que hay "problemas significativos" con la corrupción a nivel del Gobierno ucraniano y vaticinó que si esto no se resuelve "en los próximos seis meses", el conflicto podría prolongarse hasta 30 años.

En cuanto a los mercenarios extranjeros que luchan del lado de Kiev, Ashton-Cirillo aseguró que vienen a Ucrania porque "lo único que saben hacer" es combatir. Al respecto, reveló que muchos de los mercenarios se aferran a posturas de extrema derecha, al tiempo que hay "varias agrupaciones nazis", cuyos integrantes combaten en Ucrania debido a que en sus países no tienen perspectivas de autorrealización.