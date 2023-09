El presidente de Argentina pide no comprar los "espejitos de colores" de la oposición

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, y su ministro de Economía y candidato del oficialismo para las próximas elecciones, Sergio Massa, asistieron este martes a un evento, donde el mandatario criticó a los postulantes de la oposición y pidió votar por Massa.

"Que no te vendan espejitos de colores, porque los problemas no se arreglan con una motosierra. No se arreglan así", expresó Fernández, en alusión al candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei. "Si quieren que Argentina siga por la senda del desarrollo, sabiendo que tenemos que resolver problemas, por favor, no se dejen confundir. Los que gritan 'libertad carajo' son los que quieren libertad para los ricos y más pobreza para los argentinos", insistió durante el acto en la localidad de Dock Sud, Buenos Aires.

En otro tramo de su discurso, Fernández también criticó a Patricia Bullrich, postulante de Juntos por el Cambio. En este caso, recordó su paso por el gobierno del presidente Fernando De la Rúa (1999-2001), en el que fue ministra de Trabajo y decidió una rebaja de las jubilaciones: "Que no vengan a darnos clase los que les quitaron el 13 % a los jubilados y nos hundieron en el peor de los mundos".

Luego, llamó a votar por Massa, a quien definió como "el mejor preparado de su generación". "Si quieren vivir en un país con justicia social, con igualdad para las mujeres, en un país que crezca y se desarrolle, que piense en la salud pública, en la educación pública, no se equivoquen, voten a Sergio [Massa] que es el que va a garantizarnos que esto siga adelante", expresó.

Ni motosierras ni tijeras

Por su parte, el postulante del oficialismo también criticó a sus rivales en las elecciones del próximo 22 de octubre. "A mí no me va a correr ni la lluvia, ni una motosierra ni la tijera de una mujer", dijo Massa, en referencia a Milei y Bullrich, mientras en la zona comenzaba a lloviznar.

El cuestionamiento al líder de LLA no fue solo por su plan económico, sino también por su postura respecto del cambio climático. "Vivimos en un país en que se empieza a decir que el cambio climático es una mentira, que no importa si alguien contamina los ríos", dijo Massa. "Ellos son negacionistas del impacto climático porque les importa poco que la gente tome agua potable y que tenga un buen sistema de residuos cloacales. No les importan los ríos, ni el ambiente, ni la salud de la gente", agregó.

El candidato del oficialismo se refería a las polémicas afirmaciones de Milei, quien había dicho que "las empresas pueden contaminar los ríos todo lo que quieran" porque "no había ningún daño". Además, el líder de La Libertad Avanza aseguró que "el calentamiento global es otra de las mentiras del socialismo".

Por último, para criticar a Bullrich, Massa dijo que la deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri "solo sirvió para la fuga de capitales", mientras que, por el contrario, "hay otras deudas que le cambian la vida a los argentinos y se repagan sobre la base de la mejora del servicio, la disminución del pago en salud y la mejora del salario de los trabajadores".