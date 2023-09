Investigan por corrupción al policía 'Big Joke' a cargo del caso de Daniel Sancho

El subdirector de la Policía Nacional de Tailandia, Surachate Hakparn, conocido como 'Big Joke', reconoció el miércoles haber pagado a algunos periodistas que han estado trabajando en la cobertura de los casos bajo su mando, pero negó que se tratara de un acto de corrupción, informa Bangkok Post.

El oficial admitió que les pagaba cerca de 10.000 baht (unos 275 dólares) por su trabajo. "Cuando los reporteros me acompañaron a cubrir las noticias, les di 10.000 baht por las noticias […] Tengo entre tres y cuatro periodistas que trabajan conmigo desde hace mucho tiempo", confesó Surachate, citado por medios locales.

Las declaraciones del alto mando se producen pocos días después de una serie de redadas en sus domicilios en relación con una operación policial contra los juegos de azar en línea. En su casa, los agentes buscaban pruebas relacionadas con el supuesto soborno de unos 140 millones de baht (más de 3,8 millones de dólares) recibido de un grupo ilegal de apuestas en línea. Además, varios de sus subordinados cercanos fueron detenidos el lunes por su presunta implicación en el negocio de apuestas.

Sin embargo, Surachate ha negado cualquier participación y ha amenazado con emprender acciones legales por el allanamiento, que según él está relacionado con asuntos políticos dentro del departamento de Policía.

Por otra parte, afirmó haber realizado los pagos porque "se sabe que los periodistas no son bien pagados". "Soy generoso. Lo he hecho desde que era inspector", aseguró. "En mis ruedas de prensa daba a cada periodista 500 baht [unos 13 dólares] para su comida y gasolina. El dinero era mío y no procedía de los juegos", sostuvo.

'Big Joke' es una autoridad muy popular en Tailandia. Fue elegido como la cara visible de la Policía durante la investigación de gran repercusión mediática del chef español Daniel Sancho, quien confesó haber matado y descuartizado en agosto al cirujano colombiano Edwin Arrieta en la nación asiática.

Asimismo, es uno de los candidatos que aspiran a ocupar el cargo de máximo jefe de la Policía Nacional. No obstante, el miércoles Surachate declaró que el puesto puede esperar, ya que solo tiene 52 años y quiere hacer otras cosas antes de seguir adelante. "Estoy fuera. No quiero involucrarme", manifestó. "Quien quiera ser [jefe de Policía] puede serlo. Aún me quedan siete u ocho años de servicio. Si no dimito, podría tener la suerte de optar [al cargo] entonces", añadió.