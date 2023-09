Informe confidencial filtrado revela planes de injerencia de EE.UU. en Paraguay

Un informe confidencial filtrado al que ha tenido acceso de manera exclusiva el portal La Política Online (LPO), revela una serie de acciones de injerencia que tiene planteadas el Gobierno de EE.UU. para imponer sus intereses en Paraguay, que ya estarían en ejecución.

Según revela el mencionado medio, la Administración de Joe Biden tiene previsto debilitar la influencia política del expresidente Horacio Cartes (líder del Partido Colorado) en el Gobierno paraguayo, romper sus vínculos con el actual presidente Santiago Peña, a quien planean empoderar a través de la lucha anticorrupción.

Detalla LPO que Washington necesita que Peña se vea en la obligación de "elegir entre el Gobierno de EE.UU. y Cartes", según cita el documento de 13 páginas que se titula "Plan de Acción Integrado Interinstitucional Anticorrupción para Paraguay".

🔴 #Exclusivo#EstadosUnidos | El documento de la administración de Biden traza una hoja de ruta de trece puntos que debería aplicar Peña para combatir la corrupción y alejarse de Cartes: "Hay que debilitar a Cartes", sostiene el texto. [Más: https://t.co/TmQFOrL8m7 ] pic.twitter.com/JOAPfvLVbQ — La Política Online Paraguay (@LPOParaguay) September 27, 2023

La información revelada en ese expediente traza una hoja de ruta para que Peña ponga en acción durante los primeros años de su Gobierno. Además, indica que Cartes es una "presencia política corrupta que puede infectar al Gobierno entrante".

El documento del Gobierno de EE.UU. tiene fecha del 27 de julio de 2023, semanas antes de la asunción de Peña como presidente. Según el texto, el actual mandatario es catalogado como "protegido" del exjefe de Estado, por lo que consideran necesario "debilitar la influencia política de Cartes y empoderar a Peña".

La estrategia se fundamentaría en una serie de propuestas, plazos y aliados que ayudarían a distanciar al líder del oficialista Partido Colorado, para así lograr que Peña lleve a Paraguay a actuar bajo los "intereses de EE.UU.", que estarían amenazados por Cartes.

"Teoría del Cambio"

De acuerdo con LPO, el documento "blanquea" la nueva doctrina del Departamento de Estado para Paraguay, basada en la llamada "Teoría del Cambio" y que consiste en emprender acciones "fuertes y unilaterales" a través de la Embajada de EE.UU. en Asunción, administrada por Marc Osfield.

"El documento abre una ventana extraordinaria a cómo opera el Departamento de Estado en la región y el lugar de 'laboratorio político' que los demócratas le han asignado a la democracia paraguaya", describe LPO.

Según el documento, EE.UU. continuará con medidas como la anulación de visas a personas claves, mientras buscarán crear "actores creíbles" que luchen contra la corrupción y "la cultura de la impunidad".

Frenar la influencia de China

El informe confidencial, además de plantear la lucha anticorrupción para que Peña se aleje de la influencia de Cartes, también aboga como un asunto de urgencia, frenar la influencia de China en la región, debido a que Paraguay es el único país que mantiene su reconocimiento a Taiwán en Suramérica.

Para ello, Washington tiene previsto involucrar a varias de sus oficinas y agencias, como los Departamentos de Estado, de Justicia, USAID, NED, DEA, FBI, entre otros organismos como la OEA y la ONU, y países aliados. Además, el informe dice en su introducción que el plan para Paraguay es un modelo para otros países sin especificar.

LPO detalla que en el documento se nombra "explícitamente" a los países que cuenta EE.UU. para ejecutar su plan: "Taiwán, Colombia y España (incluso la Unión Europea en su conjunto) y organismos como el BID, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el FMI y el Banco Mundial", cita el medio, que advierte que el presidente Peña enfrenta "una encrucijada" que "condiciona su margen de acción", porque debe escoger entre el apoyo de EE.UU. o el de Cartes.

Vamos a volver a ser el país más avanzado en economía en Latinoamérica. — Santiago Peña (@SantiPenap) September 22, 2023

Reacciones

Tras conocerse el expediente confidencial filtrado, los asambleístas paraguayos reaccionaron al documento. El presidente del Senado, Adalberto Ovelar, dijo que no puede "aseverar la veracidad de esa documentación" que buscaría "el divorcio" entre ambos líderes. Además, resaltó que la relación entre Peña, Cartes y el Partido Colorado está en buenos términos.

Según LPO, el senador oficialista Derlis Maidana resaltó que Peña es respetuoso a la soberanía paraguaya y que no seguirá una hoja de ruta de otro país. "Me parece muy descabellado ese documento, si es que existe", dijo Maidana, quien agregó que Peña ha dado "muestras de que va a hacer respetar la soberanía paraguaya", y que "EE.UU. no va a imponer al presidente Peña sus aliados políticos".

El pdte del Senado @BetoOvelarANR puso en duda el supuesto informe filtrado del Gobierno de EEUU contra el expdte @Horacio_Cartes y dijo que sería un "Fake News""Si el gobierno americano no lo afirma, puede tener lógicamente demasiadas conjeturas" destacó pic.twitter.com/BcsBwtAj84 — Agenda Paraguay (@agparaguay) September 27, 2023

Por su parte, Kattya González, del Partido Encuentro Nacional, lamentó que asuntos internos de Paraguay tengan que estar en la agenda de otro Gobierno. "Preocupa y alarma que la lucha contra la corrupción en Paraguay sea tan débil e inconsecuente, que esta lucha pase a ser parte de una agenda global de otro país", dijo.

El senador del Partido Democrático Progresista, Rafael Filizzola, añadió que el verdadero poder en su país lo ejerce Cartes. "Los ministros le responden a Cartes. Los legisladores colorados mayoritariamente le responden a Cartes. No veo señales de autonomía de parte de Peña", expresó.

"Siempre ayudando a los colorados estos yanquis (...) Ahora le blanquean a Peña para sacarle del camino a Cartes. Pero nunca a favor de la honestidad, siempre tibios. Ya habrán negociado que se acabe lo de Cartes con sacarle la visa y listo", comentó la senadora liberal Celeste Amarilla.

