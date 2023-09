Polémica en Colombia tras la nueva terna de candidatas propuesta por Petro para la Fiscalía

Otro episodio polémico surge en Colombia con respecto a la nueva terna de candidatas a la Fiscalía General de la Nación propuesta por el presidente Gustavo Petro esta semana a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y en la que sustituyó como aspirante a la fiscal de carrera Amparo Cerón, presentada por él en agosto pasado, por la jurista Luz Adriana Camargo.

La controversia surge a partir de una carta enviada por Cerón a la Corte Suprema de Justicia, a la que accedieron los medios colombianos y en la que la jurista argumenta que su nombre fue excluido de la nueva terna, debido a "injurias", "calumnias" y "afirmaciones falsas" para desprestigiar su nombre por su trabajo en el caso Odebrecht, expuestas públicamente en la prensa, "sin derecho alguno a la defensa".

Cerón alega que tal situación es "una grave vulneración" a sus derechos fundamentales y procesales, mancilla su nombre, revierte los valores de la justicia y genera "graves prejuicios" contra ella y su familia. Por tal motivo, pide a la CSJ que se respete "el trámite constitucional, procesal y administrativo" en el que fue presentada como aspirante a Fiscal General y se garantice su derecho a ser elegible a ese cargo.

Hay terna de cuatro mujeres para Fiscal General? Nueva carta de Amparo Cerón al presidente de la @CorteSupremaJ en la que argumenta por qué en su opinión, ella sigue formando parte de aspirantes, pese a haber sido retirada por el Presidente @petrogustavopic.twitter.com/1zq3flOHO6 — Ricardo Ospina (@ricarospina) September 28, 2023

En la carta, fechada el 27 de septiembre y dirigida al presidente de la CSJ, Fernando Castillo Cadena, Cerón explica que ella no fue "consultada" en la decisión que tomó Petro. Por ese motivo, alega que no le puede ser revocado su "derecho a ser elegible" porque este sería "irrevocable", debido a que la exclusión de la candidatura, según su opinión, no puede darse sin su "consentimiento previo, expreso y escrito".

Un día antes, el 26 de septiembre, mismo día que Petro publicó la nueva terna de mujeres, Cerón envió otra misiva a la CSJ para informar que ella no había "renunciado" a su candidatura. Esta declaración comenzó a ser referenciada por medios locales como W Radio y la revista Semana que indicaron, respectivamente, que la propuesta del presidente Petro "no sería válida" y que la afirmación de la jurista pondría "en aprietos" al mandatario.

#PrimiciaW | En vilo terna de fiscal presentada por el presidente @petrogustavo Amparo Cerón señala que nunca reunció, lo que significaría que la nueva terna que llevó el presidente ante la @CorteSupremaJ no sería válida pic.twitter.com/e7L8EvtfM6 — W Radio Colombia (@WRadioColombia) September 27, 2023

Las tres postuladas por el mandatario para la elección de la fiscal general, para sustituir al actual Francisco Barbosa, son las juristas Ángela María Buitrago, Amelia Pérez y Luz Adriana Camargo, quien según medios locales, trabajó con el actual ministro de Defensa, Iván Velásquez, en Guatemala, cuando estuvo a cargo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG).

La nueva terna presentada por Petro mantiene a dos de las tres que postuló a inicios de agosto pasado, que son Buitrago Ruiz y Pérez; mientras que Camargo sustituye la candidatura de Cerón.

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego (@PetroGustavo), entrega a la Corte Suprema de Justicia una nueva terna para la elección de Fiscal General de la Nación, integrada por las juristas Luz Adriana Camargo Garzón, Ángela María Buitrago Ruiz y Amelia Pérez Parra. pic.twitter.com/56B1SVTJUP — Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) September 26, 2023

Reacciones a la carta de Cerón

La controversia en torno a la nueva terna y la carta de Cerón a la CSJ para exigir que su candidatura se mantenga, generó reacciones de distintas voces en las redes sociales, donde la mayoría de comentarios señalan que la postura de la jurista es errada y está fuera del marco legal; mientras que políticos de oposición, como el expresidente Andrés Pastrana, defienden a la abogada.

"Petro al presentar una nueva terna para fiscal sin cumplir con la equidad de género y sin la renuncia de Amparo Cerón afecta gravemente la legalidad de la elección. ¡Todo queda en manos del Consejo de Estado!", indicó Pastrana en la red social X.

Petro al presentar una nueva terna para fiscal sin cumplir con la equidad de género y sin la renuncia de Amparo Cerón afecta gravemente la legalidad de la elección. ¡Todo queda en manos del Consejo de Estado! — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) September 28, 2023

El abogado y editor de la Revista Voces, Alejo Vergel, indicó que Cerón protagoniza una "pataleta" tras su salida de la terna de Petro y que sus argumentos están llenos "de ignorancia".

"La pataleta de Amparo Cerón, llena de ignorancia para que la dejen en la terna para ser fiscal, demuestra que no tiene los conocimientos y está desesperada por el cargo. ¿Ya la charlaron? ¿Ya habían cuadrado algo con ella? ¿Por qué ese escándalo? Esto deja aún más dudas sobre ella", dijo.

La pataleta de Amparo Cerón llena de ignorancia para que la dejen en la terna para ser Fiscal demuestra que no tiene los conocimientos y está desesperada por el cargo. ¿Ya la charlaron? ¿Ya habían cuadrado algo con ella? ¿Por qué ese escándalo? Esto deja aún más dudas sobre ella. — Alejo Vergel (@YoAlejoV) September 28, 2023

Petro sacó a Amparo Cerón de la terna para elegir a la nueva Fiscal General de la Nación, que reemplazará a Barbosa.Pues Cerón está armando pataleta.Si así es sin ser elegida, ¿cómo sería esta ficha de Néstor Humberto Martínez si fuera la nueva Fiscal General? pic.twitter.com/gwO7rDhmrY — ♦️ JΛNDR3S (@JANDR3S__) September 27, 2023

Por su parte, el usuario Harol Martínez Nieto considera un "peligro" la postura de Cerón tras ser excluida de la terna, porque a su parecer la jurista "se quiere atornillar" en la candidatura.

"La doctora Amparo Cerón definitivamente peló el cobre, esta es la segunda carta que envía en menos de 48 horas a la Corte Suprema, se quiere atornillar entre las ternadas a fiscal, qué peligro esa señora de fiscal".

Esté #Felizjueves la doctora Amparo Cerón definitivamente peló el cobre...esta es la segunda carta q envía en menos de 48 horas a la Corte Suprema @CorteSupremaJ, se quiere atornillar entre las ternadas a Fiscal @FiscaliaCol ...que peligro esa sra de Fiscal. pic.twitter.com/BERHxjozLh — Harol Martinez Nieto (@HarolNieto) September 28, 2023

JUGADA DE MAESTRO QUE DEJA AL URIBISMO VIENDO UN CHISPERO.AMPARO CERÓN... sale de la terna, era una una réplica de Francisco Barbosa y un error peligrosísimo que Petro logra corregir a tiempo, en su reemplazo ternó a la magistrada Luz Adriana Camargo Garzón pic.twitter.com/ZEzqW8zwQb — Armando Amorelli (@Armando46260894) September 26, 2023

"La señora Amparo Cerón no tiene que renunciar a la terna de fiscal para que el presidente pueda enviar una nueva. La postulación de su nombre no le otorga derechos sobre la misma", añadió el abogado Miguel Angel Del Río Malo en X.

La señora Amparo Ceron no tiene que renunciar a la terna de fiscal para que el Presidente pueda enviar una nueva. La postulación de su nombre no le otorga derechos sobre la misma. — Miguel Angel Del Río Malo (@migueldelrioabg) September 27, 2023

Aquí tiene Amparo Cerón. Bye bye bye. pic.twitter.com/IqRtJYZdV1 — 💚💜💗Catalina Bocanegra💚💜💗 (@cataboc) September 28, 2023

Antecedentes legales a la polémica

De acuerdo al Departamento Administrativo de la Función Pública en Colombia, y con base en un fallo previo del Consejo de Estado referente a una consulta realizada en 2010 por la Presidencia de la República sobre el proceso de postulación de la terna para elegir al fiscal general de la Nación, se precisa que el presidente de la República puede nombrar aspirantes a la Fiscalía sin tener la aceptación de la persona y, de igual forma, puede remover las candidaturas y proponer otras.

En ese fallo, el Consejo de Estado aclaró tres preguntas que estarían relacionadas a la polémica actual con Cerón. La primera de ellas es: "¿Puede el presidente de la República, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 249 de la Constitución Política, enviar una terna reemplazando la que fue remitida a la Corte Suprema de Justicia para elegir Fiscal General de la Nación?"

La respuesta es: "Sí. El presidente de la República puede enviar una terna reemplazando la que fue remitida a la Corte Suprema de Justicia".

Caso Amparo Cerón. Presidente @petrogustavo NO necesitaba renuncia de esta a la terna para Fiscal General de la Nación para cambiarla, tal y como lo dispuso la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto 2043 de 2010. La Sala anteriormente citada, en… — Gabriel Escobar (@GabrielGEscobar) September 27, 2023

En ninguna parte de la Constitución dice que Amparo Cerón decide la conformación de la terna para fiscal general. Esto es potestad del presidente de la República.Oposición majadera. pic.twitter.com/oxOkCZJVin — El Latinoamericano (@ManuelBeltrn14) September 27, 2023

El segundo cuestionamiento aclarado sobre el tema es el siguiente: "¿Es necesario que las personas que en estos momentos conforman la terna remitida a la Corte Suprema de Justicia para elegir Fiscal General de la Nación renuncien a su postulación? No es necesario que quienes actualmente integran la terna para la elección al cargo de fiscal general de la Nación renuncien a la postulación".

Y el tercer punto que responde a la polémica es: "¿Existe algún derecho adquirido en cabeza de las personas que actualmente conforman la terna y, de ser así, en consecuencia es necesario solicitar su autorización para retirar su nombre de la postulación efectuada por el presidente de la República?"

"Las personas actualmente candidatizadas para el cargo de fiscal general de la Nación no tienen derechos adquiridos a desempeñar dicho cargo, ni tampoco a conservar su condición de candidatos previamente a la elección, pues la confección de la terna es un acto discrecional, autónomo, especial y no reglado, del presidente de la República, que no requiere siquiera de la aceptación de la persona postulada", indica el fallo del Consejo de Estado.

