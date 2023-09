Partidos independentistas catalanes no investirán a Sánchez si no fija condiciones para un referéndum

Esquerra Republicana de Catalunya y Junts per Catalunya, las dos formaciones independentistas catalanas, pactaron este jueves que no apoyarán la investidura del socialista Pedro Sánchez, si no hay un compromiso por su parte de fijar un marco para un referéndum de autodeterminación en esa región del nordeste de España, informó la prensa local.

El acuerdo figura en una propuesta conjunta de resolución en el Legislativo regional: "El Parlament se pronuncia a favor de que las fuerzas políticas catalanas con representación en las Cortes españolas no den apoyo a una investidura de un futuro Gobierno español que no se comprometa a trabajar para hacer efectivas las condiciones para la celebración de un referéndum".

Este viernes, el derechista Alberto Núñez Feijóo, cuya formación, el Partido Popular (PP), ganó las elecciones del pasado 23 de julio sin conseguir la mayoría absoluta, intentará por segunda vez su investidura. Aunque esta vez solo necesitaría mayoría simple, más síes que noes, sus posibilidades de lograrlo son prácticamente nulas, según los expertos. Si fracasa, probablemente le tocará el turno a Sánchez.