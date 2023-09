Otra insignia dudosa detectada en las filas de los militares de Ucrania (VIDEO)

Un militar de la Brigada de la Defensa Territorial 241 de Ucrania lució dos insignias que se asemejan a la bandera del Estado Islámico (EI)*, según se desprende de un video que fue compartido el 25 de septiembre por el tabloide británico The Sun.

En la grabación, que fue filmada en una zona desconocida donde se muestra el proceso de evacuación de un efectivo herido de Kiev desde el campo de batalla, el soldado en cuestión lleva un parche con una insignia de EI en su chaleco antibalas y otro en el brazo.

No es la primera vez que los que luchan en las filas de Ucrania son filmados portando la simbología de la organización terrorista. Así, en febrero pasado, en un video publicado por la agencia Associated Press salió un comandante, alias Kurt, luciendo el parche con la bandera del EI. En aquel entonces, varios medios, incluido RT en inglés, el diario indio The Hindustan Times o la agencia iraní Tasnim News hicieron eco de la historia.

Sin embargo, el proyecto dedicado a la verificación de hechos Polygraph.info, elaborado por el medio Voice of America, que se financia a través del Congreso de EE.UU., aseguró haber encontrado y entrevistado a Kurt. El militar subrayó que no tenía nada que ver con el EI, al tiempo que mostró el parche durante la entrevista, y afirmó que colecciona los parches como trofeos.

*Organización prohibida en Rusia