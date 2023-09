"Prometen dinero que no existe": Eurodiputado polaco cree que Zelenski cayó en el farol de Macron y Scholtz

El eurodiputado polaco Bogdan Rzonca denunció el "astuto engaño" de Alemania y Francia, que prometen a Ucrania "montañas de oro" a cambio de "ataques" contra Polonia, destacó el medio polaco wPolityce.

"La posición del presidente Zelenski es triste. Necesitamos asumirlo y refutar esas opiniones falsas", dijo el político, según el medio. Rzonca aseveró que el mandatario ucraniano está cometiendo "errores cardinales en la política internacional", y que Alemania lo utiliza para debilitar la campaña del gobierno polaco de Derecha Unida en el actual período preelectoral. También aseveró que "en Francia y Alemania están esperando la caída de Ucrania".

"Querían entregarla y dársela a Rusia. Afortunadamente, ganó la narrativa polaca y Occidente se comprometió a armar a Ucrania", cita el medio al político. Rzonca enfatizó que la Unión Europea prometió a Ucrania 19.000 millones de euros (unos 20.000 millones de dólares) para el próximo año, y para el período 2024-2026, cerca de 50.000 millones de euros (unos 52.800 millones de dólares).

"El problema es que no hay dinero y nadie sabe dónde conseguirlo. Se dice incluso que la Comisión Europea solicitará una contribución adicional para Ucrania. Mientras tanto, los alemanes no quieren hablar de dinero. Están mintiendo", reveló. "A Ucrania le prometen un dinero que no existe", agregó.

Además, afirmó que las promesas de Macron y Scholz, de que el Banco Europeo de Inversiones financiaría armas para Ucrania, contradicen el estatuto de esa institución, que prohíbe financiar la producción de armamentos.

El político calificó de simple "cántico" las declaraciones de que Ucrania, gracias a los alemanes y franceses, se unirá rápidamente a la Unión Europea, y enfatizó que los agricultores alemanes y franceses "temen la presencia de Ucrania en la comunidad".

"La política agrícola fracasaría. Los agricultores de la UE perderían frente a la agricultura ucraniana", añadió.

Crisis migratoria: ¿a quién culpar?

Bogdan Rzonca criticó al canciller alemán por querer remontar la inestable situación interna en Alemania culpando a Polonia de la crisis migratoria, informa el medio.

"Scholz se salva a sí mismo y a su bienestar. Quiere convencer a los alemanes de que Polonia tiene la culpa de todo. ¡No! No caeremos en esto", subrayó.

"Todo el mundo sabe que Polonia abordó con mucho cuidado las cuestiones de inmigración. Siempre hemos estado abiertos a los verdaderos refugiados, a los que han sido perseguidos", añadió Rzonca. El político calificó de "caricatura de democracia" las "acusaciones imaginarias" y opiniones sobre Polonia que está haciendo el equipo gobernante en Bruselas.