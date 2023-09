De socialista a fiel fujimorista: ¿quién era el fallecido vicepresidente del Congreso de Perú?

El político, abogado y comunicador peruano Hernando Guerra García murió este viernes, tras sufrir una descompensación cuando se encontraba en la región Arequipa, donde tenía previsto participar en la Convención Perumin 2023.

Guerra García, de 60 años, era una de las caras más visibles del partido conservador Fuerza Popular (FP), a pesar de que en su momento fue muy crítico con su lideresa, Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, quien gobernó Perú durante 10 años (1990-2000).

"No soy, ni fui ni seré fujimorista", declaró en 2010, una época en que coqueteaba con la izquierda. De hecho, militó en el Partido Socialista Revolucionario (PSR).

Lamento y me duele profundamente la inesperada partida de Nano Guerra García, con quien construí en los últimos años una gran relación personal. Ha sido en todo este tiempo un amigo muy especial, por su inteligencia, su integridad, su lealtad y su compromiso. Abrazo a su linda… pic.twitter.com/2CiGBiPAVp — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) September 29, 2023

En 2016, cuando postuló a la Presidencia, el popular 'Nano' García repudió en el canal Panamericana la postura de Fujimori en contra de la posibilidad de un indulto para su papá, quien sigue privado de libertad por delitos de lesa humanidad.

"Una persona que dice que está dispuesta a firmar que su padre se quede en la cárcel por un cálculo político, por ser elegida, a mí me preocupa muchísimo. Yo no quiero que me gobierne una persona así", aseguró.

Antes, en 2015, el exparlamentario publicó un mensaje en redes sociales para acusar a Keiko de intentar borrar la historia para pintar un país donde la gente olvidara "los robos" del fujimorismo.

Giro de 180°

Como ese hubo varios tuits que la prensa local acumuló antes de que el parlamentario eliminara su cuenta. Para 2020, la situación era totalmente diferente, ya que Fujimori presentó a Guerra García como el jefe de su plan de gobierno y, además, encabezó la lista para el Congreso de FP en Lima.

Aunque Fujimori perdió la contienda electoral con Pedro Castillo en segunda vuelta, Nano García obtuvo un curul y se convirtió en vocero de la bancada naranja.

El también empresario presidió la Comisión de Constitución y Reglamento del Parlamento para el período anual de sesiones 2022-2023. Un periplo en que miles de personas exigieron reformas, en muchos casos una asamblea constituyente, pero especialmente un adelanto de elecciones.

El 26 de julio anterior, el diputado fue elegido para formar parte de la actual mesa directiva del Congreso, como primer vicepresidente.

Polémicas

A principios de año Guerra García desestimó la opción de una constituyente, pero sí abogó por acortar el mandato del Legislativo y del Gobierno de Dina Boluarte.

"La solución es adelanto de elecciones", subrayó en la emisora Exitosa. "Fuerza Popular ha propuesto adelanto de elecciones para octubre del 2023. ¿Por qué? Porque necesitamos paz y calma en nuestro país", añadió.

"Lamentablemente he tenido que trabajar estos días" expresa el congresista Hernando Guerra García al explicar que estaba de vacaciones cuando ingresó a una sesión virtual del Congreso y se le activó la cámara. | vía @RPPNoticiaspic.twitter.com/143DlrqwQm — Joe Olivas Panizo (@jolivp) June 28, 2022

Era un período de masivas protestas contra Boluarte y el Parlamento, que ya arrojaba muertes. Sin embargo, posteriormente la agrupación fujimorista se sumó a la mayoría de bancadas y rechazó cada uno de los proyectos que estipulaban un anticipo de comicios.

Una de sus últimas controversias ocurrió el mes pasado, en medio de la agitación en América Latina por la victoria de Javier Milei en las primarias argentinas, y el interés de algunos alcaldes por aplicar en Perú el modelo de seguridad del mandatario salvadoreño, Nayib Bukele.

"Necesitamos dos 'Bukeles' y un Milei, que es igual a un Fujimori (...) es lo que la gente ahora está viendo que quisiéramos en nuestro país: autoridad, decisión y ponerle rumbo a nuestro país", afirmó en Panamericana. "El camino lo hizo el presidente Fujimori", añadió.

Causa de la muerte

De acuerdo a un parte policial, al que tuvo acceso el diario La República, Guerra García habría muerto por un infarto.

En medio de la incertidumbre, la Gerencia Regional de Salud Arequipa informó que el establecimiento al que llevaron a Nano no tenía médico de turno, porque su horario de atención es de 12 horas, de 8:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

Hernando Guerra García llegó al centro de Punta de Bombón, en Arequipa, pero no había atención, ya que es de 12 horas. Nano Guerra fue trasladado a Mollendo y en el trayecto, fallece. ES IMPORTANTE invertir en salud fuera de Lima; Lima no es el Perú y el Estado JAMÁS LO ENTIENDE. pic.twitter.com/Uub0ccK1w8 — Alex Febrero (@AlexFebrero_) September 29, 2023

El lugar de Guerra García en el Congreso será ocupado ahora por Fernando Rospigliosi, quien también es reconocido por haber fustigado la "corrupción fujimorista".