Menos subsidio y más inversión extranjera: el proyecto que "desaparecería el cine regional" en Perú

Un nuevo proyecto de ley ha desatado la polémica en Perú y aunque todavía no se delibera en comisión, ya ha generado una reacción contraria en bloque. Se trata de un plan presentado por la congresista Adriana Tudela, del partido derechista Avanza País, que pretende sustituir la actual ley sobre el cine peruano.

El proyecto de ley n° 5903-2023-CR, que está respaldado por la bancada de Avanza País, refiere que tiene como objetivo "fomentar la inversión para el desarrollo de producciones cinematográficas y audiovisuales en territorio nacional, así como impulsar la promoción del uso de locaciones del territorio nacional para la producción de obras audiovisuales".

🔵Congresista Alejandro Cavero sobre denominada "Ley Tudela" que afectaría la ley de cine vigente: "Yo he suscrito el proyecto, porque considero que hoy en día se reparten los estímulos económicos y yo no veo una sola película que haya ganado absolutamente nada".📹: Xenia M. pic.twitter.com/LsJMxIPKuE — Radio Nacional (@RadioNacionalFM) September 27, 2023

Entre sus finalidades está "facilitar y fortalecer la competitividad comercial de las obras cinematográficas y audiovisuales creadas en territorio nacional". Igualmente tiene como meta "promover la imagen del Perú a nivel nacional e internacional".

En contraposición a lo que estipula actualmente el decreto de urgencia n° 022-2019, que fue ratificado en la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural en el Congreso en 2020, la iniciativa de Tudela propone que el estímulo económico estatal no supere el 50 % del costo de la producción.

Adriana Tudela reconoce que no se reunió con ningún Rpte. de la industria de cine peruano para elaborar su ley.Le preguntan qué película peruana vió últimamente y confunde dos cintas de la década pasada. Un desastre. pic.twitter.com/RNbX7t1A12 — Christian Bustamante ® (@chrisbustc) September 29, 2023

En su fundamento técnico, el proyecto sostiene que el decreto 022-2019 se enfocó en "el otorgamiento de subsidios y donaciones, sin embargo, estos subsidios están pensados principalmente para producciones nacionales, creando además un marco de clara discriminación positiva en favor de producciones en lenguas indígenas u originarias".

"En ese sentido, se observa que la intención de la norma no es promover la inversión en el Perú gracias a la industria cinematográfica sino, únicamente, fomentar la creación de obras audiovisuales en favor de la cultura nacional, con prioridad en poblaciones específicas", añade.

Respuesta inmediata

Apenas se hizo pública la intención de Tudela y sus correligionarios, el sector cinematográfico se pronunció en rechazo de forma contundente.

"Es una ley absolutamente mercantilista que quiere ver el cine únicamente como un negocio, pero ni siquiera como un negocio para promover el cine peruano, si no para promover que el Perú sea un destino de filmaciones extranjeras", afirmó el cineasta Joel Calero.

Me puse a leer la Expo de Motivos del PL de Tudela y... wow. Aparentemente Paddington 3 filma en Colombia porque Wiñaypacha está en quechua y promoverla discrimina a Studio Canal🤷🏼‍♂️ Tratar igual a los desiguales no es igualdad, es discriminación. pic.twitter.com/K431VkayVP — Alonso Gurmendi (@Alonso_GD) September 26, 2023

Entrevistado por el diario local La República, el director recordó que la ley actual del cine fue votada en 2019 en un Parlamento dominado por la agrupación fujimorista Fuerza Popular.

La semana pasada, cuando varios exponentes de la cultura peruana expresaban su repudio, el Ministerio de Cultura aclaró que este proyecto de ley "no es viable" e indicó que "recortar la subvención otorgada, significaría un desincentivo a la producción cinematográfica del país".

Sostener que producciones internacionales no optan por filmar en 🇵🇪 porque aquí se apoya el cine regional demuestra enorme desconocimiento. Participo hace años en foros internacionales y el reclamo es otro: no existen estímulos fiscales en el país #endefensadelcineperuanohttps://t.co/8Q7DrFydws — Hugo Coya (@Hcoya) September 27, 2023

Sobre la "discriminación positiva" que menciona el documento de Tudela, enfatizó que "el Estado reconoce la diversidad cultural del país, valora y fomenta la participación de las poblaciones indígenas u originarias en el ejercicio al derecho de producir sus propias creaciones culturales, en este caso el cine".

Además, señaló que "para el diseño de políticas, es fundamental la participación activa de la sociedad civil y los expertos de la industria cinematográfica y audiovisual". Una crítica velada porque este plan no fue consultado con el gremio cinematográfico.

"Deja desamparado al sector"

Rápidamente se unieron diversas asociaciones y grupos en defensa del cine peruano para expresar su preocupación por lo que consideran, inclusive, un intento de retroceso en derechos sociales.

"El proyecto de 'ley Tudela' se opone directamente al cine en lenguas originarias, vulnerando así declaraciones universales a favor de los pueblos indígenas", declaró Sonaly Tuesta, vocera del colectivo en diálogo con RT.

Tuesta opinó que la restricción a estímulos "realmente no va a permitir que siga avanzando nuestro cine" y apuntó que se omiten puntos fundamentales de la ley actual, como el incentivo para la actividad cinematográfica regional y para la exhibición alternativa.

"No se puede dejar desamparado al sector con estos subsidios porque prácticamente desaparecería el cine regional que hoy por hoy nos está dando grandes películas", subrayó.

De hecho, en 2009 la película 'La teta asustada' fue galardonada en la Asociación de Críticos de Cine de Quebec; al año siguiente en el Festival de Cine de Sundance ganó 'Contracorriente'; en 2017 'Retablo' fue premiada en el Festival Internacional de Cine de Berlín, entre otros filmes ganadores en el mundo y financiados por el Estado peruano.

En medio de las críticas de la derecha peruana al decreto de urgencia, Tuesta indicó que este precepto permitió "resurgir al cine en su diversidad, abriendo la posibilidad de saldar brechas de género que normalizamos en nuestra sociedad".

La respuesta de Tudela

Fustigada por todos los flancos, Tudela acudió a varios medios para respaldar su idea. Este lunes aseveró que el objetivo es "introducir criterios de competencia, de igualdad ante la ley y de eficiencia en el gasto".

"A mí me llama mucho la atención que me critiquen de querer abolir el cine, de no ser democrática, cuando la ley que tenemos actualmente nace de una conversación entre estos gremios y el gobierno de Martín Vizcarra luego del cierre del Congreso", dijo.

Esta es mi respuesta a las críticas que he recibido por mi proyecto de ley de la Nueva Ley del Cine. (1/2) pic.twitter.com/NLOIpta1rB — Adriana Tudela Gutiérrez (@adrianatudelag) September 28, 2023

La congresista aseguró a Expreso que el pronunciamiento del Ministerio de Cultura "confirma que hay algún tipo de presión" y que detrás "hay grupos interesados en que no se dé un debate".

"Lo que estoy planteando es abrir la cancha para que haya más proyectos que puedan ser beneficiarios de estímulos económicos y que el Perú sea un destino más atractivo para que se desarrollen proyectos cinematográficos de otros países", agregó.

Sumado a esto, Tudela habló de "un sesgo" en producciones recientes en Perú y precisó que aparte de la Comisión de Cultura, el proyecto de ley se debatirá en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera.

