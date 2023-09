Jefe del Estado Mayor de EE.UU. aprovecha la ceremonia de despedida para llamar a Trump 'aspirante a dictador'

El general Mark Milley se retiró el viernes del puesto de jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., después de un mandato de cuatro años, y transfirió la autoridad a quien encabezó hasta ahora el Estado Mayor de la Fuerza Aérea, Charles Brown.

El presidente estadounidense, Joe Biden, y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, participaron en la ceremonia, que tuvo lugar en la base militar de Myer-Henderson Hall, en Arlington (Virginia), y fue transmitida en la página oficial del Departamento de Defensa.

Durante el acto, el mandatario elogió el servicio prestado por Milley a la nación, y resaltó que se trata de "un soldado de infantería de combate, un maestro paracaidista, un boina verde, un guerrero que sirvió un total de cinco años en zonas de guerra".

"De Panamá a Haití, a Bosnia, a Afganistán y a Irak, con un pecho lleno de medallas para demostrarlo", añadió Joe Biden.

Por su parte, Mark Milley dio durante el evento su último discurso como jefe del Estado Mayor Conjunto, subrayando que las tropas estadounidenses hacen un juramento a la Constitución y no a un "aspirante a dictador", lo que fue interpretado como una referencia al expresidente Donald Trump.

"No prestamos juramento a un rey, ni a una reina, ni a un tirano o dictador, y no prestamos juramento a un aspirante a dictador. No prestamos juramento a un individuo. Prestamos juramento a la Constitución, y prestamos juramento a la idea que se trata de Estados Unidos, y estamos dispuestos a morir para protegerlo", destacó el exgeneral.

Sus palabras fueron difundidas después que la semana pasada Donald Trump criticara la gestión de Milley sobre la caótica retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán en el año 2021, calificándola como el "momento más vergonzoso de la historia estadounidense".

El exmandatario dijo que en tiempos pasados Milley simplemente "habría sido ejecutado" por algunas de sus acciones que, según Trump, constituyen traición al Estado.

¿Quién es el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU.?

El nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., general Charles Brown, se convirtió en el segundo oficial negro, después de Colin Powell, en asumir oficialmente el cargo de más alto rango militar en el país.

Según la página oficial del Departamento de Defensa, anteriormente Brown sirvió como jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de EE.UU.

Brown, expiloto de combate con experiencia en el Pacífico, declaró durante la ceremonia que su objetivo será "disuadir la agresión" y "luchar cuando sea necesario". Además, destacó que el ejército estadounidense "debe centrarse en modernizarse" con nuevos conceptos y enfoques.