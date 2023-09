Acusan a exasesor del Servicio de Impuestos de EE.UU. de filtrar datos de Trump y otros multimillonarios

Charles Littlejohn, un exasesor del Servicio de Impuestos Internos de EE.UU. (IRS, por sus siglas en inglés), ha sido acusado de haber divulgado datos fiscales sin autorización, según un comunicado publicado este viernes por el Departamento de Justicia del país norteamericano.



El texto indica que el hombre, de 38 años, robó información sobre las declaraciones tributarias de miles de personas adineradas, incluido un alto funcionario gubernamental, y filtró esos datos a dos medios de comunicación entre 2018 y 2020, mientras trabajaba para el IRS.

Hasta cinco años de prisión

En consecuencia, Littlejohn ha sido acusado de un delito de divulgación no autorizada de declaraciones de la renta e información sobre las mismas. En caso de que sea declarado culpable, se enfrenta a una pena máxima de cinco años de prisión.

Aunque el escrito de la acusación no menciona qué medios de comunicación obtuvieron los datos filtrados, la descripción y el marco temporal se alinean con un artículo sobre las declaraciones de ingresos del expresidente estadounidense Donald Trump publicado por el periódico The New York Times en 2020 y la información fiscal de multimillonarios como Jeff Bezos y Elon Musk publicada un año después por la organización sin ánimo de lucro ProPublica, recoge AP.

En aquel entonces, esto provocó llamamientos a que se investigue la filtración de información fiscal, que cuenta con protecciones legales específicas. De acuerdo con Danny Werfel, comisionado del Servicio de Impuestos Internos estadounidense, la agencia ya ha reforzado su sistema de seguridad.