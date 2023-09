Activistas climáticos condenan un servicio de jet privado para ricos que viajan con mascotas

Esta semana completó su primer vuelo entre Dubai y Londres un servicio de jet privado que transporta perros de gente adinerada y que ya ha sido condenado por los ecologistas, informa The Guardian.

Los clientes de la empresa K9 Jets, fundada por una pareja de Birmingham (Reino Unido) tuvieron la oportunidad de viajar cómodamente con sus perros —a razón de 9.960 dólares el pasaje por persona y mascota—, desde el aeropuerto internacional Al Maktoum a Farnborough en un jet Gulfstream IV-SP.

La compañía aérea opera servicios a Nueva Jersey, Los Ángeles, Frankfurt, París y Lisboa desde 8.925 dólares por un pasaje de ida.

"K9 Jets cree que las mascotas que son miembros de la familia merecen viajar con comodidad y estilo junto a sus dueños. No podríamos estar más emocionados de emprender esta nueva ruta, justo a tiempo para las fiestas, para que los huéspedes puedan celebrar con sus seres queridos (incluidas sus mascotas) con estilo", informó Adam Golder, el cofundador de la compañía.

El transporte debe ser limpio para todos

"Esta es una evidencia clara de que las personas súper ricas todavía son capaces de amar a un animal como a uno de los suyos, lo que extrañamente me ofrece cierta sensación de esperanza. Sin embargo, me quedo estupefacto al ver que las mismas personas no pueden conectarse con el mundo natural que se derrumba a su alrededor y así recuperar el sentido", criticó Todd Smith, el portavoz de Extinction Rebellion, un grupo de protesta climática.

"Debemos proporcionar un transporte limpio y genuinamente sostenible para las masas, en lugar de seguir expandiendo aeropuertos de jets privados súper contaminantes que atienden a una pequeña minoría de personas ultrarricas, tanto humanos como no humanos", propone Smith.

La compañía se defiende y esgrime que el servicio de K9 Jets no va dirigido a clientes súper ricos, ya que los precios son comparables a los precios de carga para perros con un boleto aéreo para sus dueños.

"Tomamos medidas para limitar nuestro impacto comprometiéndonos a compensar las emisiones de carbono de cada vuelo que operamos", subrayó también Golder.

La reputación del aeropuerto

Farnborough se promociona como el aeropuerto de aviación comercial "más destacado del Reino Unido". Sin embargo, "aviación comercial" es un eufemismo para referirse a vuelos privados al servicio de los ricos, aseguran los críticos del aeropuerto, citados por The Guardian.

"El aeropuerto de Farnborough es conocido por esta forma de viajes excesivos. […] No me sorprende en lo más mínimo que K9 Jets sea el último servicio ridículo que han agregado a su cartera", expone el ecoactivista Smith.