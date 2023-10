NYT: Ucrania se enfrenta a una carencia de drones debido a las restricciones chinas

Las Fuerzas Armadas de Ucrania, que han estado utilizando ampliamente vehículos no tripulados contra las fuerzas rusas desde el comienzo del conflicto bélico, ahora se enfrentan a obstáculos causados por las nuevas restricciones del Gobierno chino en este sector, informa The New York Times.

Los baratos drones de consumo de fabricación china han estado siendo convertidos por Kiev para usarlos con fines militares: para lanzar explosivos a trincheras rusas, como drones kamikaze o para tareas de reconocimiento.

Aunque Ucrania ha visto ya un descenso en el suministro de drones chinos en los meses recientes debido a la prohibición de ventas directas a los países implicados en el conflicto impuestas por el fabricante DJI, que cuenta con más del 90 % del mercado global de este tipo de aparatos, sus militares e ingenieros han logrado evitar un impacto mayor utilizando esquemas con intermediarios o terceros países.

"Sin embargo, estos esfuerzos se han enfrentado a nuevos obstáculos, ya que los proveedores chinos han reducido sus ventas, al entrar en vigor el 1 de septiembre las nuevas normas chinas que restringen la exportación de componentes de drones", señala The News York Times.

Pekín, que mantiene la neutralidad en el conflicto ucraniano, busca prevenir los "usos no civiles" de sus drones, según el Ministerio de Comercio chino. Las limitaciones impuestas por el gigante asiático afectan a drones capaces de volar a distancias mayores del alcance de la visión de los operadores, que puedan permanecer en el aire más de 30 minutos, que cuenten con dispositivos para lanzar objetos o pesen más de siete kilogramos.

Asimismo, se introdujeron controles de exportación sobre ciertos componentes de drones, como motores, láseres, sistemas de imagen y equipos de comunicaciones.

Las fuerzas ucranianas pierden alrededor de 10.000 drones al mes, según estimaciones del centro analítico británico Royal United Services Institute. Además, hay preocupaciones que las nuevas restricciones puedan "agravar los problemas de la cadena de suministro ucraniana" y "ampliar la ventaja de Rusia".

Los suministros directos de drones a Ucrania por compañía chinas sumaron más de 200.000 dólares este año hasta junio, según datos comerciales. En el mismo periodo, Rusia recibió entregas por al menos 14,5 millones de dólares de empresas comerciales chinas.