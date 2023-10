Líder del partido ganador en Eslovaquia: "tenemos problemas mayores que Ucrania"

"Eslovaquia y el pueblo eslovaco tienen problemas mayores que Ucrania", declaró el ex primer ministro del país, Robert Fico, que encabeza el partido Dirección-Socialdemocracia (Smer) que este sábado ganó las elecciones parlamentarias con el 22,94 % de los votos, informan medios locales.

Tras confirmarse los resultados, que obligan a Smer a buscar socios de coalición, Fico declaró en rueda de prensa que si forma gobierno, hará todo lo posible para que la paz llegue a Ucrania "lo antes posible". "No estamos fuera de la realidad, pero eso no significa que no seamos críticos con las cosas que no nos gustan de la UE", subrayó.

Tras referirse al conflicto ucraniano como "una gran tragedia para todos", el político señaló que su partido está dispuesto a ayudar a Ucrania por motivos humanitarios y a colaborar en la reconstrucción del Estado, si bien tiene una opinión diferente sobre la cuestión del armamento.

"Estamos dispuestos a ayudar en la reconstrucción del Estado, pero ya conocen nuestra opinión sobre armar a Ucrania", dijo citado por Reuters.

"El conflicto emprezó en 2014"

Fico es conocido por su promesa de detener los envíos de armas a Ucrania y revisar los acuerdos que le permiten a EE.UU. usar bases en Eslovaquia.

En una entrevista concedida a un canal local hace unos meses, el ex primer ministro pidió a la comunidad internacional que deje de "distorsionar los datos" y los hechos históricos. "Creo que la guerra en Ucrania no empezó hace un año y dos meses, sino que empezó en 2014, cuando los fascistas ucranianos mataron a ciudadanos de nacionalidad rusa en Ucrania", opinó.

El político también condenó el hecho de que Estados Unidos esté "en guerra" con Rusia "utilizando soldados ucranianos".