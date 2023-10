Borrell propone hacer que los ucranianos se esfuercen más para unirse a la UE y Moscú responde

Ucrania deberá trabajar duro para poder unirse a la Unión Europea y la diplomacia comunitaria tendrá que obligarla a hacer ese trabajo, afirmó el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell.

Durante una reunión con el personal de la misión de la UE en Kiev, el alto funcionario europeo señaló que la incorporación de Ucrania al bloque comunitario "no se realizará mañana, ni tal vez pasado mañana, pero debe tener lugar lo más rápido posible", dado que sería "el mejor compromiso de seguridad" para el país eslavo.

"Tenemos que seguir apoyando a Ucrania en dos frentes: el frente de la guerra y el frente de la adhesión a la Unión Europea. Lo primero es una lucha terrible, lo segundo es una lucha difícil. No es terrible porque no se pierden vidas, pero va a ser un desafío, y ustedes deben hacer todos los esfuerzos posibles para hacer a la sociedad ucraniana trabajar para este fin. Es un compromiso político fuerte de parte de la UE pero ustedes deben cumplirlo, no debe ser una promesa vana", enfatizó Borrell.

Ucrania "siempre se balanceó entre dos imperios" y actualmente se inclina por Europa y sus valores, aseguró el alto diplomático de Bruselas.

Tras ello, la portavoz del Ministerio Exteriores ruso, María Zajárova, llamó atención de las palabras de Borrell sobre "hacer a la sociedad ucraniana trabajar para este fin".

"Pintura de Josep Borrell, 'Fustigando a un caballo muerto', lienzo, margarina", escribió la vocera en su canal de Telegram.

En junio de 2022, el Parlamento Europeo otorgó a Ucrania el estatus de país candidato a la Unión Europea. Para ingresar, el país tiene que cumplir una serie de exigencias, conocidas como los criterios de Copenhague. Hasta el momento, Kiev ha cumplido solo dos de los siete requerimientos.

La Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la UE, se prepara para recomendar el inicio de las conversaciones formales sobre la incorporación de Ucrania al bloque europeo, según informó Bloomberg citando fuentes anónimas familiarizadas con el asunto.

Durante su visita a la capital ucraniana, donde llegó desde el puerto de Odesa, Borrell prometió seguir con la asistencia militar de la UE, independientemente de los resultados de la contraofensiva o la situación en EE.UU., donde el sábado fue excluida la ayuda a Ucrania de un importante paquete de financiación para el Gobierno.