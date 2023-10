"No puede ser que paguen a otros y a los polacos no": Varsovia vuelve a exigir a Alemania reparaciones por la II Guerra Mundial

Polonia quiere obtener reparaciones de Alemania por los daños causados en la Segunda Guerra Mundial, afirmó el pasado domingo el líder del gobernante partido polaco Ley y Justicia (PiS), Jaroslaw Kaczynski, citado por medios locales.

"Queremos reparaciones de Alemania. No es solo una cuestión financiera, [del dinero] adeudado para nosotros, sino también una cuestión de nuestra dignidad. No puede ser que paguen a otros y a los polacos no. A los polacos no nos pagan. Tenemos que luchar por esto", manifestó Kaczynski.

Además, el político señaló que Polonia quiere estar en la UE, pero al mismo tiempo "seguir siendo un Estado soberano", agregando que durante el Gobierno del ex primer ministro Donald Tusk Polonia representó un "condominio" de Rusia y Alemania. Declaró también que independientemente del conflicto en Ucrania, Berlín buscará lograr un acuerdo con Rusia porque redunda en sus intereses económicos.

"No abrir la caja de Pandora"

Polonia ha exigido desde otoño del año pasado una compensación de Alemania de 6,2 billones de eslotis (1,36 billones de dólares) por los daños causados como resultado de su "agresión y ocupación" durante la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, Berlín insiste en que el asunto se resolvió cuando Varsovia renunció a su derecho a restituciones en 1953 en virtud de un acuerdo con Alemania Oriental, y que la cuestión se resolvió definitivamente con un tratado de 1990 sobre la reunificación alemana.

Por su parte, el embajador de Alemania en Polonia, Thomas Bagger, reiteró la postura de Berlín y dijo que "desde el punto de vista del Gobierno alemán ya se ha dicho todo sobre el tema de las reparaciones".

"Los alemanes entienden que deben tomar en serio el dolor y las emociones de los polacos relacionados con la Segunda Guerra Mundial. Pero ese es un asunto diferente, no abrir la caja de Pandora. Nada bueno saldría de esto para Europa", agregó.

A su vez, el vicecanciller polaco, Arkadiusz Mularczyk, dijo en mayo que Alemania está actuando de manera "cobarde" al negarse a discutir las reparaciones a Varsovia. "Esta es una situación esquizofrénica por parte de Alemania, que se considera un Estado democrático, respetuoso con la ley y respetuoso con los derechos humanos, y por otro lado se esconde cobardemente detrás de la inmunidad jurisdiccional de los reclamos de las víctimas polacas", destacó.