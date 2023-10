Negacionismo, perdón al papa y lluvia de memes: Milei monopoliza el controvertido debate en Argentina

El candidato de la ultraderecha de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, lanzó la noche del domingo una serie de polémicos comentarios en el primer debate presidencial de cara a las generales del 22 de octubre.

Uno de los momentos más controvertidos fue durante el bloque sobre los Derechos Humanos y Convivencia Democrática, donde Milei habló de "guerra" para referirse a la dictadura (1976-1983) y aseguró que se había acusado a "los liberales de cosas verdaderamente aberrantes". "De fachos, fascistas, nazis, cosas que no tiene nada que ver nosotros", sentenció.





En Argentina, Javier Milei, encabezó este viernes una caravana en la provincia de Buenos Aires, durante la que se dejó ver con una motosierra, que blandió para ilustrar simbólicamente sus intenciones de recortar significativamente el papel de las instituciones del Estado. pic.twitter.com/uGV5s3XPkK — Sepa Más (@Sepa_mass) October 2, 2023

"Valoramos la visión de Memoria, Verdad y Justicia. Empecemos por la verdad. No fueron 30.000 desaparecidos, son 8.753. Por otra parte, estamos en contra de una visión tuerta de la historia", aseveró el candidato, negando así las cifras de desaparecidos que sostienen las organizaciones defensoras de los derechos humanos.

"Fueron 30.000":Por los comentarios sobre una declaración de Javier Milei en el #Debate2023pic.twitter.com/zBx6a9LGNh — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 2, 2023

Milei afirmó que en la década de los 70, cuando se instauró la cruenta dictadura en el país, solo "hubo una guerra en la que las fuerzas del Estado cometieron excesos", sin detallar los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen. No obstante, sí llamó "terroristas" a las organizaciones de Montoneros y ERP [Ejército Revolucionario del Pueblo], a las que señaló de matar gente y poner bombas.

También cargó contra las organizaciones de derechos humanos, a las que acusó de usarlos como bandera "para ganar plata, para hacer negocios turbios", con mención explícita a la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, cuyos hijos y nietos fueron robados por el régimen dictatorial.

"Ustedes, sigan tratando de discutir la historia, de reescribirla, nosotros venimos acá para gobernar, para una Argentina nueva, para una Argentina distinta, que es imposible con los mismos de siempre", fustigó.

Disculpas al papa

Otro de los puntos álgidos del debate fue cuando el candidato del peronismo, Sergio Massa, le exigió al Milei una disculpa pública por sus insultos al papa Francisco. El ultra calificó al pontífice como el "representante del maligno en la Tierra" y de promover "un régimen de miseria".

"La Argentina tiene millones de fieles católicos y ofendiste al jefe de la Iglesia. Quiero pedirte que aproveches estos 45 segundos para pedirle perdón al papa que es el argentino más importante de la historia", comentó Massa.

Como se la mandó a guardar Milei a Massa cuando lo quiso chicanear con el Papa pic.twitter.com/0ZzVUww6Ce — El Peluca Milei (@ElPelucaMilei) October 2, 2023

A lo que Milei contestó: "Parece que estás poco informado, porque sabés que ya había pedido perdón por eso, y lo volvería a hacer, porque no tengo problema, porque si me equivoco, no tengo problema en repetir que estoy arrepentido por eso".

"Una de las cosas que dije es que si el papa quería venir a la Argentina, se lo iba a respetar no solo como jefe de Estado, sino como líder de la Iglesia Católica, por lo tanto, dale, dejá de chicanear y dedicate a bajar la inflación y a terminar el gobierno de manera decorosa, dale", atacó.

Redes sociales

El debate entre Massa, Milei, Patricia Bullrich, Myriam Bregman y Juan Schiaretti dejó también una gran cantidad de memes en las redes sociales.

Durante la primera parte del careo, los candidatos usaron tanto el derecho a réplica, que inmediatamente se convirtió en meme. Milei, por ejemplo, agotó en media hora todas sus oportunidades a responder.

—¿Cómo pudiste gastar todos los derechos a réplica antes de llegar a la mitad del debate?—Me dejaron pedir derecho a réplica con un botón, Marge, con un botón... pic.twitter.com/Y2uMZ5OGv5 — El Oráculo 🔮 (@eloraculoteama) October 2, 2023

Ahora que se le acabó el botón rojo del derecho a réplica a Milei, solo le quedan estos dos. pic.twitter.com/LQ8i8EgOYq — Nano Levoratto (@nanolevoratto) October 2, 2023

Otro de los grandes memes de la noche fue cuando Myriam Bregman, candidata del Frente de Izquierda, dijo que Milei no era un león, sino "un gatito mimoso del poder económico".

Bregaman está en una, LE DIJO GATITO MIMOSO A MILEI JAJAJAJAJAJ #Debate2023pic.twitter.com/kuLcsOdAaN — Gala (@BigTimeWanted) October 2, 2023

También se volvió viral cuando Milei aseguró que "Argentina está en decadencia". "Si seguimos así, por culpa de esta casta política, en 50 años vamos a ser la villa miseria más grande del mundo", comentó.

Y Bregman le espetó: "Milei llega hasta acá hablando contra 'la casta', pero es un empleado de los grandes empresarios".

-CASTA CASTA LA CASTA USTEDES SON CASTAAAAAA-si si tranquilo señor Milei somos todos casta pic.twitter.com/65DgK81XuC — PEPE (@soyunargento) October 2, 2023

