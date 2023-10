'Piratas' roban y saquean yates y casas flotantes en EE.UU.

Personas que viven en yates y casas flotantes en la bahía de San Francisco, California, se han visto obligadas a hacer frente a los bandidos que roban y saquean sus viviendas, afirmó Brock de Lappe, excapitán de puerto citado por Fox News este lunes.

"Múltiples barcos han sido robados y saqueados. Las víctimas han tenido que confrontar personalmente a los criminales para recuperar sus propiedades sin el apoyo de la Policía", destacó de Lappe. Añadió que en el litoral entre las ciudades estadounidenses de Alameda y Oakland la "delincuencia ha aumentado hasta niveles realmente intolerables".

Además, durante la reunión de la Comisión para la conservación y desarrollo del área de la Bahía de San Francisco (BCDC, por sus siglas en inglés) el pasado miércoles, el problema de los 'piratas' fue calificado como la prioridad número uno. De acuerdo con los residentes y la comisión municipal local, los 'piratas' representan una parte de la crisis de personas sin hogar en Oakland.

"He preguntado a la BCDC si hay cualquier otro problema que actualmente represente una mayor amenaza para la bahía de San Francisco", dijo el excapitán. "Me dijeron que no. Es un problema de arriba", agregó.

Mientras tanto, el jefe de la Policía de Alameda, Nishant Joshi, señaló que su departamento trabaja con la Policía de Oakland y la Guardia Costera para lidiar con el problema, adoptando un "enfoque regional".

"En las vías navegables, es muy difícil marcar una línea", constató Joshi, añadiendo que existe "un interés compartido" en luchar contra la delincuencia marítima. Según el oficial, es importante establecer asociaciones porque la Policía de Alameda no tiene unidad marítima y perdió alrededor del 30% de su personal.