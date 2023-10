Reportan que el canciller sueco no asistió a la reunión de la UE en Kiev por olvidar su pasaporte

El ministro de Exteriores de Suecia, Tobias Billstrom, no pudo cruzar la frontera ucraniana por supuestamente olvidar su pasaporte, recoge el periódico austriaco Die Presse citando a sus fuentes diplomáticas.

Así, Billstrom no pudo asistir a la primera reunión de cancilleres de los países miembros de la UE en Kiev que se celebró este lunes. Además, al encuentro no acudieron los ministros de Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto; de Polonia, Zbigniew Rau; y de Letonia, Krisjanis Karins. En cuanto a Karins, no visitó Ucrania por dar positivo por coronavirus.