Bernardo Arévalo retoma su gira por EE.UU. mientras la crisis en Guatemala amenaza su posesión

El mandatario electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció este martes que había retomado su gira por EE.UU. para reunirse con "actores importantes".

"He retomado la gira a EE.UU. para reunirme con actores importantes", escribió en la red social X (antes Twitter).

Arévalo detalló que había asistido a una reunión con miembros de la organización Americas Society and Council of the Americas (Ascoa), en la que expuso "las grandes líneas" de su plan de gobierno y "los impactos que su implantación tendrá en el crecimiento, la generación de empleo y el bienestar de Guatemala".

"He retomado la gira a EE.UU. para reunirme con actores importantes. Esta mañana asistí a una reunión con el @ASCOA en donde expuse las grandes líneas de nuestro plan de gobierno y los impactos que su implantación tendrá en el crecimiento, la generación de empleo y el bienestar de…"

El mandatario también advirtió del "problema que constituye para la democracia, las acciones del Ministerio Público y Consuelo Porras [jefa del Ministerio Público]".

Arévalo se vio obligado a interrumpir el lunes su gira por México y EE.UU. para regresar a su país ante la confiscación, el pasado domingo, de las actas electorales que registraron la victoria de Arévalo por parte del Ministerio Público.

El allanamiento se produjo en medio de la incertidumbre política que vive la nación centroamericana a raíz de los procesos legales de la Fiscalía contra la fuerza política de Arévalo, el Movimiento Semilla, por presuntas irregularidades en las firmas presentadas para su formación.

"Tuvimos que alterar el viaje, dada la situación que se ha dado con este asalto descarado por parte del Ministerio Público", comentó Arévalo.

"Estoy entrando de nuevo a Guatemala. Ante el asalto del MP debemos unirnos todas y todos, activos y fuertes en la defensa de cada uno de los votos, de la democracia, de la constitución. Les pido mantenerse pendientes de los pasos a seguir de aquí en adelante. #NoMásSilencio."

El mandatario añadió que Guatemala vive "un golpe de Estado en proceso" para impedir su investidura el 14 de enero.

A finales de agosto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficializó los resultados de la segunda vuelta, en la que Arévalo obtuvo el 60 % de los votos válidos y se impuso a Sandra Torres, de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

