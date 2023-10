Un país de la UE advierte de "meses difíciles" en sus relaciones con Kiev

"No podremos o no querremos cumplir estas expectativas de Ucrania", declaró el portavoz del Gobierno polaco, Piotr Muller.

Las relaciones entre Varsovia y Kiev van a enfrentarse a "meses difíciles", aunque tampoco deberían ser calificadas como "malas", afirmó este martes el portavoz del Gobierno polaco, Piotr Muller, haciendo referencia a las tensiones entre los países vecinos, que se centran en la exportación de los productos agrícolas ucranianos.

"Ucrania tiene sus propios intereses económicos, por ejemplo en el ámbito de la agricultura", indicó el vocero. Sin embargo, "no podremos o no querremos cumplir estas expectativas de Ucrania. Representamos al Gobierno polaco, no al ucraniano", aseveró Muller.

Debido a la existencia de discrepancias en los intereses nacionales, "inevitablemente habrá diferencias de opinión", señaló el portavoz. "Estos pueden ser meses más difíciles, pero eso no significa que las relaciones entre Polonia y Ucrania vayan a ser malas", explicó.

Esta misma semana, el ministro polaco de Relaciones Exteriores, Zbigniew Rau, manifestó que hará falta "un esfuerzo titánico" para que las relaciones entre Varsovia y Kiev vuelvan "al punto de partida". De acuerdo con sus palabras, los vínculos entre ambas naciones "están entrando en un período de recesión".

En este contexto, Rau explicó que la decisión de Kiev de exponer su disputa de cereales con Polonia ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Asamblea General de la ONU "hizo que se tambaleara la confianza de nuestra sociedad en la actual política del Gobierno ucraniano hacia Polonia".

Las tensiones entre Varsovia y Kiev han vuelto a escalar después de que el 15 de septiembre Polonia, Eslovaquia y Hungría decidieran mantener la prohibición de las importaciones de productos agrícolas procedentes de Ucrania, a pesar de la decisión de la Comisión Europea de no prorrogar el embargo sobre el suministro de cereales ucranianos.

En respuesta, Kiev presentó ante la Organización Mundial del Comercio demandas contra los tres países, afirmando que "es importante demostrar que estas acciones son legalmente incorrectas".