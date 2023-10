Una mujer demanda a Disney por 50.000 dólares por las lesiones sufridas en un tobogán de velocidad

Una mujer estadounidense presentó este miércoles una demanda contra Walt Disney World por las lesiones que sufrió durante un descenso por un tobogán de velocidad en el parque acuático Typhoon Lagoon en Orlando, informa The Washington Post.

Emma McGuiness y su marido acusaron a la empresa de entretenimiento y a sus empleados de lo que calificaron como "negligencia" y exigen 50.000 dólares por las heridas sufridas por la mujer en el tobogán Humunga Kowabunga.

Según la demanda, durante una visita al parque en 2019 McGuiness "sufrió lesiones corporales graves y permanentes" cuando se encontraba en el canal destinado a reducir la velocidad de los visitantes después de saltar por el tobogán, que consiste en una caída casi vertical de 65 metros.

El choque con el agua del canal provocó que el traje de baño se introdujera con fuerza en la vagina de la mujer. "Experimentó un dolor interno inmediato y grave y, cuando se puso de pie, la sangre comenzó a correrle entre las piernas", reza el documento. A causa de las lesiones la víctima requirió atención médica. En la demanda McGuiness afirma que sufrió "laceraciones vaginales graves, una laceración de espesor total que provocó que el intestino sobresaliera a través de la pared abdominal y daños en los órganos internos".

Antes de lanzarse por el Humunga Kowabunga se aconseja a los visitantes cruzar las piernas a la altura de los tobillos para evitar este tipo de lesiones, pero la demandante asegura que mientras bajaba por el tobogán su cuerpo se desprendió de la superficie y al aterrizar de nuevo se le separaron las piernas.

En la denuncia, la pareja afirma que Disney ignoró el riesgo especial que corren las mujeres en este tobogán y no advirtió a McGuiness de ello. Se quejan también de que el parque no proporcionó a la víctima ninguna prenda de protección. Además, según los demandantes, la compañía no realizó "el mantenimiento ni la inspección adecuados del tobogán [...] para evitar que los clientes salieran volando por el aire durante el descenso".