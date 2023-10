López Obrador reacciona a censura del INE: "Es una violación flagrante a la libertad de expresión"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, denunció este miércoles que "es una violación flagrante a la libertad de expresión" la censura que le impuso el Instituto Nacional Electoral (INE), al prohibirle utilizar en sus discursos como palabras: transformación, clasismo, racismo y conservadores, porque a juicio del organismo serían manifestaciones utilizadas en contra de las fuerzas políticas de oposición.

"Estamos en contra de la corrupción y estamos en contra del clasismo y del racismo, pero ahora el INE ya no quiere que hablemos de estos temas. Entonces vamos a ver cómo le hacemos", expresó el mandatario mexicano durante su acostumbrada rueda de prensa matutina.

"Se les va a hacer caso para que no nos acusen de que estamos incumpliendo con la ley, aún cuando es una afrenta, es una violación flagrante a la libertad de expresión, de manifestación de las ideas", denunció López Obrador, quien agregó que los funcionarios del INE se han convertido "en censores" y que la institución actúa "como el Tribunal de la Santa Inquisición", donde deciden "qué podemos decir y qué no".

"No se les nota que son filopanistas, casi no, ¿verdad? Son independientes, verdaderos jueces. No tienen ninguna inclinación política ni ideológica", ironizó el mandatario en referencia a los funcionarios del INE, y adelantó que para no molestarlos, utilizará 'cambio verdadero' en lugar de 'transformación', y 'reaccionarios' para sustituir el término 'conservadores'.

"No se enojen viendo este programa"

El presidente mexicano instó a sus detractores a no observar sus ruedas de prensa. "La única cosa es que, si son reaccionarios, y clasistas, y racistas, que están a favor de la corrupción, que no se enojen viendo este programa, participando en este diálogo circular".

Además aconsejó a quienes se consideran señalados por sus discursos en México, escuchar periodistas y ver medios de oposición, porque van "más acorde con el pensamiento reaccionario" y con los fallos de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, con respecto a los recursos interpuestos por opositores.

Previo a la transmisión de la conferencia de prensa de López Obrador, se reprodujo un audio con la advertencia del INE y luego un aviso leído por el mandatario que dice:

"El mejor presidente de México, Benito Juárez, decía que el triunfo de la reacción era moralmente imposible. Si quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo y la discriminación, te recomendamos que no veas este programa, que no participes en este diálogo circular porque puede ocasionarte algún daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes. Eres libre, no tienes por qué correr ningún riesgo. Este programa, este diálogo circular es para atrevidos, para rebeldes, no para conservadores".